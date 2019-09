Tommaso Paradiso torna a parlare dei TheGiornalisti e del suo primo film

Tommaso Paradiso a RTL 102.5: “Non smetterò di cantare le canzoni dei TheGiornalisti”

Dopo il concerto al Circo Massimo, che ha ottenuto un gran successo, c’è stato caos puro. I TheGiornalisti si sono sciolti e, forse, nel peggiore dei modi. Sui social sono volati paroloni, account bloccati, password cambiate, fans increduli e stupiti. Insomma, di tutto e di più. E oggi, Tommaso Paradiso ad RTL 102.5 ha parlato per la prima volta dopo lo scioglimento di quella che è stata, per anni, la sua band. Loro, 3 ragazzi che sono ‘cresciuti’ insieme (musicalmente parlando) ed hanno regalato grandi emozioni a chi ha ascoltato le loro canzoni. La loro separazione è stata per tutti un colpo al cuore. In tanti si sono chiesti come sia stato possibile. Si, tempo fa qualcuno aveva parlato di una piccola crisi ma poi sembrava tutto rientrato. Nessuno si sarebbe aspettato questo ‘terremoto’, eppure è successo. Ora Tommaso guarda avanti, ha già iniziato la sua carriera da solista, ha tirato fuori il suo primo singolo ‘Non avere paura’ che gli sta regalando già tante soddisfazioni perché piace, e molto. Ma non solo, il cantautore romano sta scrivendo anche il suo primo film e a RTL 102.5 ne ha rivelato qualche dettaglio.

Tommaso Paradiso sui TheGiornalisti: “Quando suonavamo dal vivo eravamo i 3 amici di sempre”

“Il nostro rapporto nonostante si sia incrinato nell’ultimo periodo, ritornava ad essere magico sul palco”, ha detto Tommaso Paradiso parlando dei suoi ex due colleghi con i quali formava i TheGiornalisti. Il palco era per loro quel luogo in cui tutto si dimenticava e in cui si pensava solo alla grande passione che li univa: la musica. Per il concerto al Circo Massimo, i Thegiornalisti hanno raccolto ben 45 mila anime portando a casa un successone. Tommaso Paradiso ha così rivelato: “Non volevamo che per la gente questo concerto fosse un funerale, o comunque qualcosa di brutto. Allora ci siamo messi lì e nell’instante in cui siamo saliti su quel palco tutto è sparito ed è ritornata la vecchia band. La cosa che di tutta questa storia mi dispiace di più è che probabilmente non eravamo più una band in senso di fatto però quando suonavamo dal vivo eravamo i 3 amici di sempre”.

Tommaso Paradiso il suo primo film si farà: “Una storia d’amore un po’ malinconica”

Comunque sia, Tommaso non smetterà di cantare le canzoni dei TheGiornalisti. Ad Aurora Ramazzotti, che gli ha riportato una domanda di un utente fatta sui social, ha risposto che continuerà a cantare le canzoni della sua vecchia band: “Non ascolterete solo le cose nuove ma ci sarà di tutto, dal vecchio al nuovo”. Il cantautore ai microfoni di RTL ha poi parlato del suo primo film a cui sta lavorando. “È una storia d’amore un po’ malinconica che ha a che fare ovviamente anche con la musica”, ha spiegato.