Thegiornalisti: gran successo a Roma, la frecciatina di Tommaso Paradiso

Thegiornalisti, gran successo al Circo Massimo. Tommaso Paradiso lancia una frecciatina

Hanno conquistato il Circo Massimo e, ieri, i Thegiornalisti hanno portato a casa un grandissimo successo. Il loro concerto rimarrà sicuramente nella storia, per la band di Tommaso Paradiso, Marco Antonio Musella e Marco Primavera è stata una vera e propria consacrazione. Loro che con le loro canzoni hanno fatto innamorare gli italiani e sono volati pure oltreoceano. Un’emozione quella di ieri grande, anzi, grandissima. Ad accogliere in un mega abbraccio i Thegiornalisti c’erano circa 45 mila persone, alla faccia di chi aveva previsto per loro un grande flop. Per i componenti della band questa è stata una sorpresa a dir poco sconvolgente perché un po’ spaventati, com’è normale che sia per un artista, lo erano anche loro.

I Thegiornalisti e le 45 mila anime: le parole di Tommaso Paradiso

E stamattina, Tommaso Paradiso dopo aver ‘riacceso il cervello’ ha voluto dire grazie a chi ieri sera ha assistito al concerto ed ha lanciato una frecciatina a chi, invece, aveva preannunciato un flop. Il frontman dei Thegiornalisti non ha trattenuto l’emozione: “Arrivo eh! Il tempo di riaccendere il cervello per provare a raccontare quello che è successo”, ha scritto sulle su Instagram Stories dove ha postato, con fierezza, pezzi dell’evento. Poi, il cantante ha voluto condividere con i suoi followers una riflessione: “Pensate un po’…ieri eravamo 45 mila anime anche se molti hanno sperato (e scritto) fino all’ultimo che sarebbe stato un flop da 20 mila persone. Dispiace. (Che poi detto tra di noi…sti ca**i)”. Tommaso Paradiso ha, inoltre, voluto far un invito ben mirato: “Che poi, magari quando scrivete questi articoli sarebbe il caso di menzionare al fatto che prima di questa data ci sono stati, solo a Roma, 6 palazzi dello sport (sold out). Scusate, ho finito con le cose noiosissime ma avevo qualche sassolino nella scarpa che mi portavo dietro da tutta l’estate. Ho finito con ste str***te, ora passiamo al cuore immenso, alla gioia, alle lacrime, alla magia e alla follia di ieri sera”.

Thegiornalisti, la band in un mare di stelle: i ringraziamenti

Con una meravigliosa foto scattata dal palco, nella quale la band si fonde con un mare di stelle cantanti, Tommaso Paradiso ha poi voluto ringraziare tutti i suoi fan: “È bello il mondo da qui ed è ancora più bello il mondo con voi. Grazie amici miei, vi voglio bene, per sempre. Torno a trattenere le lacrime”. Tra il pubblico, oltre ai tantissimi fan dei Thegiornalisti, c’erano anche personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo e della musica come Rudy Zerbi, Alessandra Amoroso ed Elisa D’Ospina che ha voluto ringraziato i ragazzi per il meraviglioso concerto.