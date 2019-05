Ariadna Romero: perché ha rifatto il seno e come è finita con Acerbi

Ariadna Romero è rifatta

Dopo la sua esperienza come naufraga all’ultima edizione de L’isola dei Famosi, Ariadna Romero ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo per dedicarsi interamente a suo figlio, il piccolo Leonardo, nato dalla relazione avuta con l’ex velino Pierpaolo Pretelli. Come si può leggere dall’intervista rilasciata su Diva e Donna, adesso la showgirl e attrice abita a Roma e lavora in uno showroom, lontana dai riflettori. Ariadna ha così deciso di fare la mamma a tempo pieno, accompagnando il piccolo Leonardo a scuola e guardando cartoni animati con lui la sera sul divano. Una vita da madre single: la Romero ha infatti ammesso di non frequentare nessuno in questo periodo della sua vita, dopo la rottura con il padre di suo figlio e la breve relazione avuta con il calciatore della Lazio, Acerbi.

Ariadna Romero e Francesco Acerbi ecco come è finita la loro relazione

Una storia d’amore breve quella nata tra Ariadna Romero e Francesco Acerbi che, pur essendo terminata, ha fatto nascere un bel rapporto di amicizia. I due infatti, avevano iniziato a frequentarsi poco prima che l’attrice sbarcasse sull’isola. Una volta iniziato il reality però, Alessia Marcuzzi aveva mostrato ad Ariadna alcuni articoli in cui il calciatore della Lazio affermava chiaramente che non l’avrebbe aspettata. Parole che pur avendo turbato molto Ariadna no l’hanno fermata nel portare a termine il suo percorso televisivo.

La maternità e la fine della relazione con Pierpaolo

Ariadna Romero, in una recente intervista rilasciata a Diva e Donna, ha inoltre raccontato le motivazioni che l’hanno spinta a rifarsi il seno dopo la gravidanza. Tutti i problemi sono iniziati dopo il parto: “Non mi piacevo più. Ho allattato per 8 mesi e il decollete si era svuotato. ho cominciato ad avere dei complessi anche perchè con Pierpaolo non c’era nulla“. L’attrice cubana e l’ex Velino di Striscia la notizia hanno avuto una storia tempo fa e dopo poco sono diventati genitori del piccolo Leonardo, nato nel 2017.

Ecco perchè Ariadna si è rifatta il seno

Pochi mesi dopo il parto però la storia si è interrotta e l’attrice ha lasciato l’Italia per andare a Miami, dove vive attualmente la sua famiglia. “Dopo il parto pensavo di non essere più desiderabile e avevo dei sensi di colpa, così ho deciso di ritoccarmi a Miami” ha poi specificato: “Nulla di esagerato sono passata da una seconda scarsa ad una seconda piena“. Parlando invece del suo ex ha ammesso che Pierpaolo è sempre stato molto presente come padre per Leonardo, ma non come compagno e per questo motivo cinque mesi dopo la nascita del bambino si sono lasciati. Ora però, ha dichiarato: “Sono single e mi voglio di nuovo bene“.