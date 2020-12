Il Segreto in pausa, ecco quando ritorna: nuova programmazione

Il Segreto si ferma per la settimana natalizia e oltre. In questi giorni, le news parlavano di uno stop per Una Vita e Uomini e Donne. Questa era la decisione presa dalla Mediaset inizialmente, ma la programmazione cambia nuovamente. Infatti, a subire una pausa è proprio la soap spagnola che vede protagonisti gli abitanti di Puente Viejo. Dunque, il pubblico di Canale 5 dovrà attendere più tempo prima di assistere al grande finale della soap. La nuova programmazione Mediaset mette in pausa la telenovela spagnola dalla prossima settimana. Quella che andrà in onda oggi, pertanto, sarà l’ultima puntata trasmessa nell’anno 2020. Il pubblico potrà continuare a seguire le vicende legate al paesino spagnolo solo con l’anno nuovo. Facendo il punto della situazione, da lunedì la soap non andrà in onda e lascerà lo spazio ai film natalizi.

Scendendo nel dettaglio, dalle ore 16.35 alle 17.10 non verrà trasmesso l’episodio della telenovela, bensì una pellicola. In particolare, lunedì 21 dicembre andrà in onda il film Ritorno a Christmas Creek. Martedì 22 dicembre i telespettatori potranno seguire Christmas in Love, mentre mercoledì 23 dicembre Christmas Encore. Per il 24 dicembre è previsto l’appuntamento con Miss Detective, in quella fascia oraria. Invece, il 25 dicembre andrà in onda Natale a Bramble House. Mediaset non ha ancora reso noti i film che prenderanno il post della soap dal 26 dicembre in poi.

Ma quando tornerà in onda Il Segreto dopo la pausa natalizia? Puente Viejo farà il suo ritorno sul piccolo schermo sicuramente con l’anno nuovo. La data precisa dovrebbe corrispondere a lunedì 11 gennaio, dopo la fine delle feste di Natale, Capodanno ed Epifania. La Mediaset potrebbe anche decidere di far ricominciare la messa in onda degli episodi prima, ma per ora sembra essere questa la data. Intanto, i telespettatori attendono il grande finale della soap.

Con la dodicesima stagione, in Spagna, la telenovela ha già chiuso i battenti. L’ultima puntata è andata in onda e fino ad allora la trama ha lasciato con il fiato sospeso i telespettatori spagnoli. Il pubblico di Canale 5 deve ancora assistere ad altri colpi di scena prima di dire addio a Puente Viejo. Nel corso delle prossime puntate, ad attirare l’attenzione è l’organizzazione segreta degli Arcangeli, che continua a creare non pochi disagi. Nonostante ciò, Alicia decide di continuare la sua carriera in politica.

Emilia ha fatto il suo ritorno a Puente Viejo e, a causa di un piano messo in atto dalla Marchesa, si ritrova a vivere momenti di forte tensione con Donna Francisca. In casa Solozabal la situazione non è migliore. Marta fa una scoperta inaspettata, mentre Rosa mostra sempre di più la sua instabilità mentale.