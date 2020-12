Il Segreto anticipazioni: scoperta la Marchesa nella setta degli Arcangeli

Nel corso delle prossime puntate, Don Filiberto convince Tomas a presentarsi nel nascondiglio degli Arcangeli per entrare a far parte della setta; qui il giovane scopre che tra gli uomini incappucciati c’è proprio sua madre

La setta degli Arcangeli crea panico a Puente Viejo nelle prossime puntate de Il Segreto. Le anticipazioni rivelano che la Marchesa è una delle persone che si nascondono dietro il cappuccio nero! Prima che Isabel venga scoperta da uno dei suoi figli, il gruppo riesce a convincere Don Filiberto a dare il suo contributo. Gli Arcangeli concentrano la loro attenzione su Alicia, la quale è pronta a diventare sindaco e a diffondere le sue idee sulla Repubblica. La setta, invece, pretende che la situazione in Spagna resti com’è. Infatti, gli uomini incappucciati si sentono minacciati dall’arrivo in politica della giovane Urrutia. Pertanto, continuano a spaventarla, cercando di portarla a fare retromarcia. Nonostante ciò, Alicia decide di proseguire con il suo percorso e tenta di conquistare l’approvazione dei compaesani.

La Urrutia è certa che, una volta assunto il ruolo di sindaco, potrà finalmente liberare suo padre dal carcere e le anticipazioni annunciano che accade proprio questo! Ma prima la setta causa un terribile attentato durante una manifestazione a La Puebla. Qui si registrano anche delle vittime. In questa fase della trama, Don Filiberto tenta di convinere Tomas a prendere parte alla setta. In particolare, il prete lo invoglia a farsi rispettare all’interno del paese, in quanto proprietario benestante. Inizialmente, il De Los Visos sembra non voler accettare, ma ecco che decide di unirsi agli Arcangeli!

E mentre il capitano Huertas cerca di trovare degli indizi che lo possano portare a scoprire dove si trova la setta, il prete vuole assicurarsi che Tomas sia realmente pronto a compiere il grande passo nell’organizzazione segreta. Ebbene, il ragazzo decide di mantenere la parola data a Filiberto e si presenta nel luogo, per ricevere il battesimo. Il prete gli chiede di giurare il suo impegno sulla sua stessa vita. A questo punto, Tomas dubita e tace. Improvvisamente sale la tensione, che viene placata da uno degli uomini incappucciati che si avvicina a lui. Si tratta proprio di sua madre, la Marchesa.

Perplesso e rimasto senza parole, dopo aver visto Isabel, decide di fare il suo giuramento. A questo punto, Tomas non può non chiedere spiegazioni a sua madre, la quale gli assicura che gli Arcangeli sono dalla parte giusta! A capo della setta c’è proprio Donna Francisca, pronta a tutto pur di tenere in alto il suo potere e convinta che non ci debba essere la Repubblica. La Montenegro non può immaginare che Filiberto, con il passare del tempo, non riesce più a reggere la situazione!