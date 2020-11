Anticipazioni Il Segreto: chi rapisce Filiberto? Verso la fine di Puente Viejo

Nel corso delle prossime puntate de Il Segreto accade qualcosa di sconvolgente: Don Filiberto viene rapito da due uomini incappucciati! Ciò accade quando il sacerdote sta per attaccare Mauricio. Questi misteriosi personaggi impediscono l’assalto e portano via il prete di Puente Viejo, imbavagliandolo. Le anticipazioni rivelano che Filiberto si sveglia in un luogo cupo e un uomo incappucciato, che gli dà da mangiare, lo invita a essere paziente: presto riceverà le risposte alle domande che si sta attualmente ponendo. In effetti, il prete non può non chiedersi chi siano questi uomini, che lo tengono legato e steso a terra. Il povero sacerdote viene circondato da questo gruppo, che ha un portavoce. Quest’ultimo tiene in mano il crocifisso con cui Filberto ha tentato di uccidere Mauricio.

Tutto sembra anticipare che questa sia la fine per il prete, il quale attende di essere ucciso. Inaspettatamente, l‘uomo incappucciato ferisce il prete e gli restituisce l’arma con cui avrebbe voluto colpire Mauricio. Il sacerdote non può non essere terrorizzato per quanto sta accadendo ed ecco che inizia a ricevere delle risposte. Il portavoce del gruppo spiega a Don Filiberto che la loro è un’organizzazione segreta, pronta a impedire l’arrivo della Repubblica. Non solo, gli fa sapere che vorrebbe averlo tra i suoi militanti.

Intanto, Alicia è pronta a diventare il sindaco di Puente Viejo. La ragazza non ha alcuna intenzione di rinunciare alle elezioni, anche se in cambio potrebbe rivedere il padre uscire di prigione e tornare a casa. Sono diverse le pressioni che vengono fatte sulla giovane Urrutia, che viene anche a sapere che c’è un’organizzazione segreta che sta tentando di impedire l’avanzata della Repubblica. Fortunatamente Don Filiberto riesce a tornare a Puente Viejo, ma non è finita qui per lui.

L’organizzazione segreta torna a colpire e due individui ricordano al prete il suo impegno, sebbene lui cerchi di rifiutarlo. Questi uomini, che appaiono ancora incappucciati, lo costringono a obbedire alle loro richieste. Ma chi sono davvero? Si fanno chiamare Gli Arcangeli e sembrano essere davvero disposti a tutto pur di raggiungere i loro obbiettivi. Vogliono a tutti i costi avere dalla loro parte Don Filiberto, che riceve non poche pressioni. Il prete, però, esita in quanto non sa realmente chi siano questi individui. A questo punto, per convincerlo a unirsi alla loro causa, il portavoce annuncia al sacerdote che le due persone più importanti di Puente Viejo sono dalla loro parte. Don Filiberto accetta di appoggiare la loro causa e riceve il battesimo che lo lega all’organizzazione.

Questa organizzazione segreta, si scoprirà con il tempo, è comandata proprio da Donna Francisca, attualmente impegnata a prendersi cura del povero Raimundo! Quanto accade nelle prossime puntate, segna la fine dell’amata Puente Viejo!