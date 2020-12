Anticipazioni Il Segreto, Urrutia esce di prigione? Duro colpo per Ignacio

Jesús Urrutia esce di prigione? Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che l’uomo riesce a tornare a casa, ma ormai tutto è cambiato. Ciò accade quando Alicia diventa sindaco. Ebbene sì, la giovane vince alle elezioni di Puente Viejo, conquistando la maggior parte dei voti dei cittadini. Un vero successo per la Urrutia, che non può non festeggiare. Il paese celebra il suo trionfo in minucipio, dove tutti vanno a congratularsi con lei. Ma prima che accada questo, Alicia deve affrontare non poche difficoltà. Purtroppo il suo rapporto con Tomas subisce dei duri colpi, soprattutto a causa dell’intromissione della Marchesa. Quest’ultima non approva l’amicizia che il figlio condivide con la Urrutia, pronta a portare la Repubblica. C’è chi, però, non è d’accordo.

Infatti, durante una manifestazione a La Puebla, avviene un terribile attentato! Gli Arcangeli, che hanno rapito Don Filiberto per averlo dalla loro parte, sono contro la Repubblica e così iniziano ad attaccare Alicia. La ragazza viene messa in guardia, ma preferisce continuare per la sua strada e portare avanti le sue idee. Così, durante la manifestazione vengono registrate delle vittime a causa dell’attentato. Tutti sono preoccupati per Alicia, di cui non si hanno notizie. Anche Tomas dimostra di essere agitato all’idea di aver perso la Urrutia. Fortunatamente a Puente Viejo arriva la notizia che la giovane è viva, ma vengono comunque registrati dei morti.

Questo non spaventa Alicia, la quale prosegue la sua campagna elettorale fino a diventare sindaco di Puente Viejo. Proprio grazie alla Urrutia e all’arrivo della Repubblica, Jesús esce di prigione. Tutti si recano in municipio per fare le loro congratulazioni alla ragazza ed ecco che arriva anche Don Ignacio, che ha un altro scopo: incontrare Urrutia. Il Solozabal vuole assicurarsi che lui e la sua famiglia rientreranno presto a La Casona e alla fabbrica, ora che tutto è tornato alla normalità.

Ma ormai per Jesús le cose sono cambiate. I due si incontrano dopo il tempo che Urrutia ha trascorso di prigione. E mentre Alicia ha montagne di lavoro da affrontare e non ha più molto tempo libero, la tensione tra Jesús e Ignacio è evidente. Il loro rapporto è cambiato molto e Urrutia non si fa problemi a far presente all’amico la posizione della sua famiglia. In questo modo, gli anticipa che non faranno ritorno a La Casona! Un duro colpo per Ignacio! La famiglia Urrutia ora festeggia la libertà e la giustizia, con l’arrivo del nuovo governo, e pare vogliano allontanarsi per sempre dai Solozabal.

Secondo le anticipazioni, Jesús non sente alcun rimorso dopo essersi mostrato scortese nei confronti di Ignacio. Sembra proprio che la loro amicizia si sia ormai rotta definitivamente.