Il Segreto, Alicia muore? L’attentato provoca vittime, Tomas tormentato

Le anticipazioni de Il Segreto annunciano un terribile attentato, durante la manifestazione che mette in atto Alicia. La giovane Urrutia è pronta a tutto pur di diventare sindaco di Puente Viejo e di aiutare il padre a uscire di prigione. Tomas appare inizialmente d’accordo con la ragazza, elogiando il suo impegno politico e il suo coraggio. Il De Los Visos è convinto che possa vincere le elezioni e accetta, a questo punto, di ascoltare cosa chiede davvero nelle sue manifestazioni. Mentre spera che la Repubblica possa vincere e che possa essere attivata un’amnistia generale, Alicia prepara insieme a Barreiros una nuova protesta a La Puebla. Poi, la giovane Urrutia fa un discorso rivoluzionario, attraverso il quale invita chi la sta ascoltando a sequestrare le fabbriche ai ricchi. Ma la sua amicizia con Tomas subisce dei duri colpi. Il figlio della Marchesa viene accusato da Barreiros e Alicia non prende le sue difese. Di fronte all’atteggiamento della Urrutia, il fratello di Adolfo mostra tutta la sua indignazione.

Ora Tomas è confuso, in quanto non sa da che parte stare, se da quella della ragazza oppure da quella di sua madre. Intanto, Alicia si sfoga con sua madre, a cui racconta cosa è accaduto con il De Los Visos. La giovane ammette di sentirsi in colpa e di voler chiedere scusa all’amico. Encarnación non è d’accordo con la figlia e cerca di aprirle gli occhi, facendole presente che la loro amicizia è quasi impossibile, poiché stanno su due lati diversi. Antonita, nelle prossime puntate, informa la Marchesa delle voci sul rapporto tra suo figlio e Alicia. Isabel non reagisce bene e spinge il figlio a porre fine a questa amicizia. La donna riesce nel suo intento, predisponendo Tomas contro la Urrutia!

Quando i due ragazzi si incontrano si accende una discussione. Il De Los Visos rimprovera l’amica per i suoi attacchi contro la sua classe e finisce per rompere la loro amicizia. Arriva il giorno della grande manifestazione e Alicia raggiunge Barreiros. La giovane vuole parlare dell’ingiustizia che sta vivendo il padre ed ecco che avviene un attentato! Il capitano Huertas informa Encarnación che è avvenuta una tragedia durante la protesta a La Puebla: Barreiros è morto e sugli altri presenti non si hanno ancora notizie! A questo punto, la donna teme che anche la figlia sia morta! Tomas scopre quanto accaduto grazie ad Antonita e decide di uscire subito di casa fortemente terrorizzato.

Il figlio della Marchesa è tormentato in quanto non sa cosa possa essere accaduto ad Alicia, ma Rosa e Adolfo lo convincono a tornare a casa e ad avere pazienza. Dalla reazione del ragazzo, si intuisce che prova qualcosa di speciale per la Urrutia. Quando proprio tutti sono ormai disperati, il capitano raggiunge Encarnación e le fa sapere che Alicia è viva! Fortunatamente la giovane sopravvive all’attentato, che causa però diverse vittime. Ma chi genera questa tragedia? Dietro tutto questo ci sono Gli Arcangeli, che hanno dalla loro parte Don Filiberto. Dopo quanto accaduto, il prete avverte dei forti sensi di colpa.