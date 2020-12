Il Segreto, Marta e Ramon: lui la smaschera, gravidanza inattesa

Le anticipazioni de Il Segreto annunciano un duro momento per Marta! La Solozabal è stata costretta a rinunciare al suo grande amore, Adolfo. In particolare, ha deciso di mettere la parola fine a qualunque tipo di rapporto con il cognato quando Rosa ha annunciato di essere incinta. A questo punto, Marta ha ascoltato l’avvertimento della sorella e ha lasciato Puente Viejo, salutando solo Manuela. Dopo di che, ha fatto il suo ritorno a La Casona rivelando di essersi fidanzata con Ramon. Quest’ultimo, tempo fa, aveva già corteggiato Marta, la quale aveva declinato ogni invito. Ora la Solozabal ha deciso di dare una possibilità al ragazzo, proprio per allontanarsi definitivamente da Adolfo. Rosa, però, è comunque convinta che la sorella non abbia ancora dimenticato il De Los Visos. Pertanto, cerca di stare sempre con gli occhi aperti.

E mentre fa il suo ritorno nella vita dei Solozabal Dona Begona, Marta ha rivelato di essersi addirittura sposata con Ramon, in gran segreto. La giovane appare entusiasta, ma effettivamente non è ancora riuscita a dimenticare Adolfo. La situazione continua a essere difficile per Marta, in particolar modo diventa davvero complicata quando deve assistere al matrimonio di Rosa e Adolfo. I colpi di scena non finiscono qui!

Mentre si ritrova a fare colazione a La Casona insieme alla sua famiglia, Marta inizia ad avvertire un forte senso di nausea. La Solozabal è sconvolta per quanto sta accadendo e Dona Begona chiede a Ignacio di parlarne con Ramon. La madre delle sorelle Solozabal vorrebbe che il ragazzo la convincesse a recarsi da un dottore.

Ebbene Marta è incinta! Sicuramente si tratta di una situazione che non aveva messo in conto e che le porterà non pochi problemi! Infatti, la Solozabal sa che il figlio che attende è di suo cognato, Adolfo! Ramon scopre la verità e si accende così una violenta discussione. Il ragazzo si scaglia duramente contro la moglie, accusandola di averlo ingannato.

In questo modo, Ramon viene messo di fronte alla realtà dei fatti: Marta l’ha sposato, ma ama un altro uomo. Non solo, la sua donna è incinta di suo cognato! Una verità sconvolgente per il giovane, che si scaglia contro Marta. Le anticipazioni rivelano che in questa circostanza, Ramon non sembra più lo stesso!

Fino a ora il pubblico l’ha visto come un ragazzo molto tranquillo, ma nelle prossime puntate dimostra di avere dentro una rabbia che va oltre il normale! Dunque, in questa fase, i telespettatori dovranno prestare attenzione alla terribile reazione di Ramon!