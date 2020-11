Il Segreto, torna la madre di Marta e Rosa: grandi timori nella Casona

I fan de Il Segreto conosceranno finalmente la madre di Rosa, Marta e Carolina. Le tre sorelle Solozabal possono finalmente riabbracciare la mamma, dopo anni di lontananza. Le anticipazioni annunciano che le reazioni dei protagonisti sono abbastanza diverse. La donna è stata allontanata dalla sua famiglia a causa della sua instabilità mentale, che si è fatta evidente quando Carolina era molto piccola. Per proteggere le sue amate figlie, Don Ignacio decise di permettere alla moglie di avere le cure necessarie per tornare in sé, all’interno di una clinica psichiatrica. I componenti della famiglia Solozabal scoprono che sta per giungere a Puente Viejo quando si ritrovano tutti insieme a parlare di quanto accaduto negli ultimi tempi. Ignacio vuole recuperare la felicità di un tempo ed ecco che proprio in questo momento arriva un telegramma che li lascia tutti senza parole: Dona Begona ha lasciato il sanatorio e sta tornando a casa. E mentre le tre sorelle appaiono entusiaste per il ritorno della madre, Ignacio e Manuela hanno una reazione completamente diversa.

Le anticipazioni rivelano che entrambi condividono una certa preoccupazione per l’arrivo della donna e decidono di prendere alcune precauzioni. Marta, Rosa e Carolina dimostrano tutta la loro felicità e decidono di diffonderla anche a Ramon, che sta per sposare la prima. Invece, Pablo appare abbastanza turbato. Il giovane teme che la sua presenza possa far ammalare nuovamente Dona Begona e inizia a pensare di lasciare la Casona. Carolina riesce a fermarlo in tempo e gli chiede di fidarsi di lei. La donna arriva finalmente nella Villa e viene accolta con tanta gioia dalle sue figlie. Ignacio, Manuela e Pablo temono, invece, il suo ritorno per motivi diversi.

Rosa presenta subito Adolfo alla madre, che appare come una suocera perfetta. Ma accade un momento angosciante per Don Ignacio, che non riesce a trovare le sue figlie a casa. Allerta subito Manuela, che scopre cosa sta accadendo: le tre ragazze stanno camminando per le vie di Puente Viejo insieme alla loro mamma. Intanto, Dona Begona intuisce immediatamente che le figlie non vanno d’accordo come vorrebbero dimostrare. Dopo di che, Ignacio fa sapere alla moglie che la sua passeggiata lo ha sconvolto, in quanto teme che la sua guarigione non sia completa. La donna inaspettatamente si scusa e coglie l’occasione per chiedergli cosa sta accadendo nella loro famiglia.

Non ascoltando il consiglio di Manuela, Dona Begona organizza l’addio al nubilato di Rosa! Nel corso delle prossime puntate italiane, il pubblico di Canale 5 assisterà a diversi colpi di scena riguardanti la donna!