Anticipazioni Il Segreto: Marta torna, ma non è da sola. Nozze inaspettate

Le anticipazioni de Il Segreto annunciano il ritorno di Marta a Puente Viejo. Dopo l’avvertimento della sorella, la giovane Solozabal ha deciso di mettere definitivamente la parola fine alla storia d’amore con Adolfo e di partire. Non ha salutato nessuno dei suoi cari, lasciando un po’ tutti senza parole. L’unica a conoscenza della sua partenza era Manuela, a cui ha lasciato la responsabilità di rivelare a Don Ignacio e alle sue sorelle quanto accaduto. Intanto, Rosa continua a organizzare il suo matrimonio e destabilizza tutti con il suo atteggiamento. Impossibile non notare l’instabilità mentale della Solozabal, soprattutto quando giunge la notizia sulla morte della Marchesa. In questo caso, Rosa appare irremovibile: non ha intenzione di rimandare la data del suo matrimonio con Adolfo.

Isabel non è in realtà morta e torna ufficialmente a La Habana, dove si rende conto della pazzia di sua nuora. Anche il giovane De Los Visos appare preoccupato di fronte alle sciocchezze che dichiara la sua futura moglie. Ed ecco che, mentre accade ciò, alla Casona riappare Marta! Ma bisogna fare attenzione al ritorno della giovane Solozabal, che è in dolce compagnia. Infatti, le anticipazioni segnalano che la ragazza sorprende davvero tutti, in quanto si fa accompagnare da Ramon! Interpretato dall’attore Pablo Gomez-Pando, si è già fatto conoscere al pubblico. Si tratta del figlio di un cugino di terzo grado di Don Ignacio.

In passato aveva già dimostrato il suo interesse nei confronti di Marta, ma non era stato ricambiato. Pare proprio che ora la Solozabal abbia scelto di dare una svolta alla sua vita, tornando alla Casona con indosso un anello nuziale! Insieme, i due raccontano di essere pronti a diventare marito e moglie. La notizia, ovviamente, arriva in modo abbastanza inaspettato e stupisce tutti! Marta e Ramon svelano così i dettagli del loro imminente matrimonio, ma Don Ignacio non appare molto felice della novità. Il Solozabal trova abbastanza strano il fatto che i due giovani abbiano scelto così improvvisamente di convolare a nozze.

Marta, però, assicura a tutti che Adolfo per lei rappresenta ormai il passato. Ma successivamente Rosa dimostra di non credere per nulla alle parole della sorella, con cui ha un nuovo e acceso confronto. In particolare, le chiede il reale motivo per cui è tornata a Puente Viejo e si dice certa del fatto che il suo amore per Ramon non sia sincero! In effetti, Rosa non ha tutti i torti: Marta non può dimenticare Adolfo!