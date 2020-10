Anticipazioni Il Segreto: Eulalia muore, ma la verità sconvolge Francisca

La rivelazione della zia Castro, in punto di morte, riesce a sconvolgere la Montenegro, la quale mette in atto un folle piano con la Marchesa

Le anticipazioni de Il Segreto segnalano la morte di Donna Eulalia! Ebbene, l’alleanza di Donna Francisca e la Marchesa ottiene i risultati sperati. Il tutto accade nelle prossime puntate, quando la Montenegro dubita della sincerità di Isabel. In particolare, la dark lady è convinta che la Marchesa stia tramando alle sue spalle e che abbia fatto sparire il suo Raimundo. A questo punto, Isabel prende la situazione in mano e decide di affrontare la sua parente, rivelandole che Eulalia potrebbe essere ancora viva! La Marchesa indaga e scopre che la donna ha finto la sua morte per tornare a Puente Viejo e vendicarsi. Di fronte a questa realtà, Francisca decide di cambiare nuovamente le carte in tavola e rimette su la sua alleanza con Isabel, pensando a un piano ben preciso. Scendendo nel dettaglio, la Marchesa deve fingere la sua stessa morte! Ed ecco che a Puente Viejo arriva la tragica notizia: Isabel è morta.

Sono tutti sconvolti per il decesso della Marchesa e Donna Eulalia crede di essere ancora un passo avanti a Donna Francisca. E mentre il capitano Huertas indaga su quanto possa essere accaduto a Isabel, tutti in paese credono che a ucciderla sia stata la Montenegro. Mauricio la avverte e la mette in guardia sui sospetti del capitano. Gli abitanti del posto prendono parte al funerale della Marchesa e Dolores nota subito l’assenza di Donna Francisca. Eulalia crede che la Montenegro, in quanto non ha preso parte al funerale, si presenterà di fronte alla tomba di Isabel per complimentarsi con se stessa per l’omicidio che ha appena commesso. Determinata ad attendere Francisca e completare così la sua vendetta, chiede a Campuzano di lasciarla andare: sceglie infatti di aspettare sola la sua nemica.

La Montenegro arriva di fronte alla tomba di Isabel e finge di essere sorpresa quando vede Donna Eulalia. Quest’ultima è pronta a compiere la sua vendetta, ma ecco che arriva sul posto la Marchesa. La Castro si rende conto di essere stata ingannata e subito dopo viene uccisa proprio da Isabel! Purtroppo la dark lady non riesce a raggiungere il suo obbiettivo: riabbracciare Raimundo. Proprio in questa occasione, fa una scoperta agghiacciante.

Le anticipazioni annunciano che, prima di morire, Eulalia mette Francisca di fronte a una verità sconvolgente: Raimundo sta per essere ucciso! Non solo, la Castro anticipa alla Montenegro che non rivedrà più vivo suo marito. La dark lady di Puente Viejo è davvero sconvolta dalla rivelazione del pericolo che sta correndo l’Ulloa e ne parla con Mauricio, il quale tenta di rassicurarla. L’ex capomastro è convinto che riusciranno a ritrovarlo.

Il sindaco riesce a trovare un importante indizio: un uomo magro e con un occhio solo è stato visto accompagnare Eulalia al cimitero. Si tratta proprio di Campuzano!