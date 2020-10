Il Segreto, Francisca uccide Isabel? L’annuncio: “La Marchesa è morta”

Nelle prossime puntate de Il Segreto arriva un tragico annuncio: la Marchesa è morta! Donna Francisca uccide la sua alleata? Le due hanno inizialmente un confronto, durante il quale Isabel cerca di convincere la Montenegro di non essere lei la sua nemica. La madre di Adolfo fa sapere alla sua parente che dietro quanto sta accadendo c’è lo zampino di Donna Eulalia. A questo punto, Francisca continua a indagare e comunica a Mauricio che il suo piano contro la Marchesa è sospeso. Matias, intanto, cerca notizie di Raimundo e la Montenegro cerca di rassicurarlo, chiedendogli di fidarsi di lei. La dark lady di Puente Viejo pensa di sapere come individuare l’Ulloa, ma non può al momento rivelare altri dettagli. Oltre ciò, promettere al Castaneda e a sua moglie Marcela che presto darà loro ulteriori informazioni. Intanto, la Marchesa afferma di essere andata avanti con le sue indagini e di aver fatto una scoperta importante: Donna Eulalia ha simulato la sua morte e non si fermerà finché non avrà ottenuto la sua vendetta.

La Marchesa e Donna Francisca sono ormai che convinte che Eulalia abbia già messo in atto un piano per distruggerle. Pertanto, decidono di unire le loro forze per difendersi. La Montenegro assicura a Isabel non sbaglierà questa volta, ma prima deve preparare bene un piano per eliminare Eulalia una volta per tutte. Nel frattempo, la Marchesa mostra tutta la sua preoccupazione a Maqueda, il quale promette che la proteggerà sempre. Ma Isabel deve anche pensare a un altro problema: ha incitato Rosa a tenersi stretto Adolfo. La giovane Solozabal ha appena annunciato di essere incinta! Dunque, la situazione della Marchesa è abbastanza complicata. Donna Francisca, intanto, propone il suo nuovo folle a Isabel!

La Montenegro considera la morte della Marchesa il modo migliore per eliminare definitivamente Donna Eulalia. A questo punto, Isabel riunisce i suoi figli e, sebbene non entri nel dettaglio, li avverte che qualcuno vuole ucciderli. Pertanto, Tomas e Adolfo devono prendere tutte le precauzioni possibili. Mentre Maqueda ha la sensazione che stia accadendo qualcosa di brutto, la Montenegro non rivela a Mauricio il suo piano. Improvvisamente arriva il tragico annuncio: Isabel è morta, qualcuno le ha sparato. Donna Francisca uccide davvero la Marchesa?

Le anticipazioni de Il Segreto annunciano che la Montenegro non mette fine alla vita della sua alleata. Le due fingono questo omicidio, ma nessuno sa cosa sta realmente accadendo. Quando Eulalia scopre la notizia sulla morte della Marchesa appare soddisfatta. La donna sente di aver ottenuto ciò che sperava e ora crede che sia finalmente arrivato il momento di eliminare definitivamente Francisca!