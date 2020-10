Anticipazioni Il Segreto, Rosa è davvero incinta? L’occhio attento di Isabel

Rosa annuncia di essere incinta, secondo le anticipazioni de Il Segreto. La giovane Solozabal decide di dare questa lieta notizia ai suoi cari quando il suo rapporto con Marta è ormai completamente rovinato. Manuela cerca di mediare tra le due sorelle, ricordando loro che hanno lo stesso sangue. Ed ecco che, a questo punto, Rosa confessa di essere incinta. Sia Manuela che Marta restano sconvolte di fronte alla notizia sulla gravidanza. La più grande delle sorelle Solozabal non prende affatto bene la situazione, tanto che lascia il posto furiosa. Nel frattempo, vengono a conoscenza di quanto accaduto ad Adolfo. Quest’ultimo si trova ricoverato in ospedale, dopo essere stato colpito da due criminali, che hanno a che fare con il suo amico Juan Montalvo. Angosciata, Marta decide di recarsi immediatamente nella struttura ospedaliera, ma Manuela la invita a riflettere. Rosa, invece, corre subito dal suo promesso sposo e quando rientra fa sapere alla sorella come sta. Non solo, durante questa conversazione, Rosa chiede a Marta di lasciare Puente Viejo. In questo modo, lei potrà vivere serenamente la sua storia d’amore con Adolfo, soprattutto in questo momento così delicato.

Il Segreto anticipazioni: Rosa annuncia di essere incinta, Adolfo in ospedale

Rosa confessa di essere incinta e questo cambia completamente i piani di Marta e Adolfo, che non avevano più intenzione di nascondere il loro amore. Non sa se il suo promesso sposo sopravviverà, ma ricorda comunque alla sorella che sta per avere un figlio. Rosa è molto schietta, tanto che chiede apertamente a Marta di lasciare la Casona e di tornare a Bilbao o di recarsi in qualunque altro posto. Sebbene la maggiore delle sorelle Solozabal cerchi di spiegare che c’è davvero amore tra lei e Adolfo, Rosa resta ferma nella sua posizione. Dopo di che, rivela anche a suo padre di essere incinta. Don Ignacio appare ora molto confuso, visto che da poco ha beccato Marta insieme ad Adolfo! Intanto, quest’ultimo lotta tra la vita e la morte nel letto d’ospedale. Marta assicura al padre che quanto accaduto con Adolfo è stato frutto di un capriccio e che tra loro è tutto finito. Da ora in poi lo tratterà come il padre di suo nipote. Don Ignacio approfitta dell’occasione per rimproverare Rosa per la sua incoscienza.

Anticipazioni Il Segreto: Marta decide di lasciare Puente Viejo, Rosa è davvero incinta? La Marchesa nota l’astuzia della Solozabal

Ed ecco che Rosa confessa anche ad Adolfo che stanno aspettando un bambino! Riesce a gestire la situazione molto bene, tanto che dichiara a Marta e al De Los Visos che è disposta a dimenticare quanto accaduto tra loro. Cosa accade ora? Le anticipazioni annunciano che Marta decide di lasciare Puente Viejo e di tornare a Bilbao! Anche la Marchesa e Tomas vengono informati della gravidanza di Rosa. Isabel nota una certa astuzia nella giovane Solozabal. In particolare, la figlia di Ignacio sorride soddisfatta mentre, allo stesso tempo, tenta di apparire imbarazzata. Dopo di che, confessa alla suocera di aver seguito il suo suggerimento per proteggere la sua storia d’amore con Adolfo! Dunque, da qui si accende il dubbio: Rosa è davvero incinta o il suo è un piano per convolare subito a nozze con il De Los Visos? Non resta che attendere per scoprirlo.