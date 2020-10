Il Segreto anticipazioni, cosa nasconde Juan Montalvo? Adolfo in fin di vita

Cosa nasconde l’amico di Adolfo? Le anticipazioni de Il Segreto segnalano che Juan Montalvo è giunto a Puente Viejo per un motivo ben preciso. Nel corso di queste puntate, il pubblico italiano continuerà a vedere il De Los Visos nutrire ancora dei dubbi nei confronti dell’amico. In effetti, il comportamento di quest’ultimo è abbastanza ambiguo. È chiaro ormai che Juan nasconde un segreto, ma quale? Nei prossimi episodi, finalmente i telespettatori scopriranno tutta la verità! Il tutto accade quando Adolfo e Montalvo vanno insieme in un circolo, dove trascorrono la notte a giocare a carte. All’alba, il fratello di Tomas si accorge dell’assenza dell’amico. Poco dopo, giungono sul posto due uomini e circondano immediatamente Adolfo, a cui chiedono informazioni su Juan. Il figlio della Marchesa non sa realmente dove si trovi l’amico e i due malviventi iniziano a minacciarlo e a colpirlo. Quando Adolfo è in fin di vita, arriva Montalvo, che interviene in tempo. Convinto che stia morendo, il De Los Visos chiede all’amico di fare le scuse da parte sua a Rosa per i problemi che le ha causato e di confermare a Marta che la ama con tutta l’anima.

Il Segreto anticipazioni, Adolfo in fin di vita per colpa dell’amico Juan Montalvo: Tomas pronto ad aiutare il fratello

L’amico di Adolfo nasconde davvero un segreto e il pubblico ne avrà la conferma quando i due malviventi giungono nel circolo. Il figlio della Marchesa finisce in ospedale, dove arrivano subito Don Ignacio e Rosa. Nel delirio, il De Los Visos invoca Marta, che non ha mai smesso di amare. Intanto, corre in ospedale anche Donna Isabel, la quale chiede subito al dottor Clemente la verità sullo stato di salute del figlio. Il medico le anticipa che il ragazzo deve essere operato e che le sue condizioni sono abbastanza serie. Infatti, Adolfo ha perso troppo sangue e in ospedale continua a soffrire di crisi, dopo delle quali sviene. Il giovane ha bisogno di una trasfusione di sangue e Tomas si offre subito come volontario. Il dottore, però, lo avverte: ci sono dei rischi che corre. Nonostante ciò, il ragazzo continua a mostrarsi convinto nel voler aiutare Adolfo.

Adolfo rischia di morire, anticipazioni Il Segreto: il De Los Visos operato

Isabel interrompe subito quanto sta accadendo in ospedale e disapprova la scelta di Tomas. La Marchesa preferisce donare il suo sangue, piuttosto che avere entrambi i suoi figli in pericolo di vita. Fortunatamente l’operazione di Adolfo procede bene e il dottor Clemente riesce a rassicurare tutti. Intanto, si scoprirà il segreto di Montalvo. Le anticipazioni rivelano che Juan rischia di finire in carcere e ora collabora con il giudice per far arrestare gli Amaya.