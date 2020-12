GF Vip, lite tra Stefania e Samantha che esagera: “Psicopatica” (Video)

Che tra Stefania Orlando e Samantha De Grenet non ci fosse sintonia è stato chiaro sin da subito. La nuova concorrente nelle sue prime ore nella Casa ha avuto un paio di uscite che a Stefania non sono piaciute – una su Matilde Brandi, l’altra sull’ex marito -, poi c’è stata la vicenda delle pulizie e l’ormai famoso “spazio ai giovani”. E dato che non è mai stata una grande amicizia tra loro, neanche fuori dalla Casa, il rapporto da coinquiline si è incrinato in un niente. Fino a esplodere stamattina, quando gli animi si sono accesi per un diverbio su dove poggiare le stoviglie ancora gocciolanti. Samantha vuole lasciarli asciugare in una teglia da forno, Stefania invece ha chiesto di usare un panno apposito perché le teglie non solo non assorbono l’acqua, che rimane quindi a ristagnare, ma soprattutto servono per cucinare.

Due abitudini diverse, insomma. Stefania ha fatto presente a Samantha la cosa ma lei si è subito mostrata contraria a modificare una sua abitudine in favore della comunità. Samantha infatti ha subito detto che continuerà a fare come meglio crede e come le pare, insomma ha ignorato del tutto la richiesta fatta da Stefania. Quest’ultima sentendosi rispondere in quel modo, non molto gentile, ha perso le staffe e ha iniziato a rispondere a modo a Samantha. E ne è nato lo scontro.

Stefania ha fatto presente che prima dell’arrivo di Samantha c’erano delle abitudini nella Casa, che lei invece ha stravolto. Non perché non ci debbano essere delle novità, ma perché vanno comunque discusse affinché si trovi un punto d’incontro. Che la De Grenet ha subito rifiutato, però, dicendo fermamente che continuerà a usare la teglia quando laverà lei i piatti. A un certo punto Samantha ha detto a Stefania di non alzare la voce. La Orlando ha risposto: “Non ci senti se continui a dire sempre ste stro…te”.

Samantha ha replicato così: “Attenta alla corona che ti è caduta”. E ovviamente Stefania non ha mollato il colpo: “Non ti preoccupare, amore. Tu invece abbassa un po’ la cresta perché mi pare che sei entrata anche un po’ troppo…”. Poi Samantha è andata a chiamare Maria Teresa Ruta per avvalorare la sua tesi e lo scontro è morto lì. Senza trovare un punto d’incontro. La De Grenet poi in giardino si è sfogata con altri concorrenti e nel farlo ha usato una parola verso Stefania che ha fatto infuriare il Web. Queste le sue parole:

“Se lei sta giocando, io non sto giocando. C’è mio figlio che mi guarda da casa. Se vuoi fare i giochetti del ca..o, te li fai da sola. Non mi metti in mezzo. Ho un figlio che mi guarda ed essere attaccata da una psicopatica sul niente, o su quello che non esiste, non mi sta bene”.

Il termine “psicopatica” non è sceso giù agli utenti di Twitter, che sono sul piede di guerra contro Samantha. Ma quest’ultima ha qualche speranza in questo televoto, perché dalla sua parte ci sono i fan di Dayane Mello che la salvano per eliminare Sonia Lorenzini. La colpa di quest’ultima? Essere una minaccia per l’amicizia tra Dayane e Rosalinda.

La lite tra Stefania Orlando e Samantha De Grenet nasce in cucina per il lavaggio delle teglie#GFVIP pic.twitter.com/KwSzl1LG1B — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 22, 2020

A proposito di Sonia e Rosalinda, dopo la puntata ieri sera c’è stato uno scontro tra le due. Sonia non ha preso bene la nomination di Rosalinda e si è sfogata ad alta voce ripetutamente fino a notte tarda. Sonia non ha preso bene il fatto che Rosalinda l’abbia nominata perché sono state vicine negli ultimi giorni, ma anche per delle rivelazioni su Mario Ermito. Rosalinda infatti ha tirato fuori dei messaggi scambiati con l’attore e sembrava che il periodo coincidesse con i messaggi scambiati tra Mario e Sonia. Quindi l’ex tronista ha tirato il freno nella conoscenza con Mario nella Casa, credendolo un Don Giovanni in pratica.

Stamattina Sonia ha avuto anche un lungo sfogo con Andrea Zelletta, a cui ha raccontato che il suo lato sensibile e umano non viene mai preso in considerazione. Tutti la attaccano per il lato duro e forte, ma non apprezzano i momenti in cui lei si dedica agli altri. In ogni caso Rosalinda ha chiesto scusa a Sonia se può averla ferita in qualche modo: rapporto recuperabile o finito per sempre? Intanto Dayane ha difeso Sonia…