GF Vip, Alex Belli e Delia: lei ha già perdonato? Arriva la segnalazione

Dopo la squalifica, per l’attore torna il sereno con la Duran? Ecco che una foto li ritrae ancora come una coppia

È finita l’esperienza al GF Vip 6 l’esperienza di Alex Belli, squalificato nel corso della puntata andata in onda ieri. Alfonso Signorini ha informato l’attore che non avrebbe potuto proseguire il suo percorso, a prescindere dai suoi desideri, in quanto aveva appena infranto le norme anti-Covid. Il tutto è accaduto quando l’ormai ex gieffino si è avvicinato a Delia Duran, approdata nel giardino della Casa di Cinecittà per avere un confronto.

Quando ha visto la moglie chiedergli di lasciare il gioco per dimostrarle finalmente qualcosa, Alex è andato contro il regolamento. A questo punto, hanno lasciato insieme la Casa più spiata d’Italia. E sembra essere arrivata la vera rottura per il triangolo amoroso che ha visto in questi mesi protagonista anche Soleil Sorge. Stamattina Carlo Cuozzo, il ragazzo con cui Delia è stata beccata qualche giorno fa in teneri atteggiamenti (tra cui anche baci), ha intanto condiviso la sua sfida a Belli.

Ed ecco che ora spunta fuori una foto che vede Alex e Delia insieme. I due sono stati paparazzati a Roma Termini con le valigie, pronti per partire. A svelare tale segnalazione è Deianira Marzano sul suo profilo Instagram. L’influencer condivide la foto e i messaggi ricevuti da un utente, che chiede di risultare anonimo.

“Alex e Delia freschi freschi di giornata”, scrive Deianira. Dunque, è tornato il sereno per la coppia? Dopo aver concluso la sua esperienza al Grande Fratello Vip, Belli ha chiaramente detto di voler a tutti i costi salvare il suo matrimonio con la Duran. L’attore ha confermato ciò, ammettendo che avrebbe comunque lasciato il reality aldilà della squalifica.

Non solo, ha anche fatto presente di non aver mai avvertito che il loro matrimonio fosse in crisi. Le dinamiche create all’interno della Casa, però, hanno detto molto altro in questi tre mesi. Il suo rapporto con Soleil Sorge è andato ben oltre una semplice amicizia. Solo qualche ora prima di avere il confronto con Delia, Alex aveva baciato nuovamente la discussa gieffina, cadendo in una sua trappola.

L’intero teatrino non è stato ben visto dal pubblico di Canale 5. Sono tanti coloro che hanno accusato e criticato tutti e tre per aver creato determinate dinamiche. Si sospetta anche che avessero fatto un accordo ancora prima che questa edizione iniziasse. Pertanto, i telespettatori hanno assistito al tutto con un certo scetticismo.

C’è chi, intanto, nella Casa dice la sua su quanto accaduto. Katia Ricciarelli, al contrario di molti coinquilini, crede che ora dovrebbero stare accanto a Soleil, sebbene anche lei abbia sfruttato l’intera situazione. Nel frattempo, tutti loro non sanno che Delia pare abbia già perdonato tutto all’attore.