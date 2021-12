GF Vip: ex gieffini commentano triangolo Alex-Delia, Orlando attacca Soleil

Cosa pensano gli ex concorrenti del GF Vip del triangolo tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran? Ieri sera si sono sbizzarriti anche alcuni di loro insieme al pubblico. Ed è inutile dire che pure loro hanno molte perplessità in merito: tutti sembrano compatti nel non credere minimamente a ciò che è andato in onda. Sono d’accordo con il pubblico, di cui fanno parte quest’anno. D’altronde persino Signorini ieri sera ha ammesso di avere dei dubbi e di limitarsi a raccontare i fatti. Ieri sera è andato in scena l’ultimo atto, o meglio quello che sembrava l’ultimo atto: cosa ne pensano loro?

Il primo a esprimersi è stato Andrea Zelletta, durante la puntata del GF Vip Party con Giulia Salemi e Gaia Zorzi. Nei giorni scorsi ha lanciato una bella frecciatina all’attore ricordandogli che ci sono tante uscite e non solo la porta rossa. Su domanda delle conduttrici, Zelletta, per gli amici Crocc, ha ribadito la sua idea su quella scena e ha tenuto ad allontanare le immagini di Alex alla porta rossa da quelle di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando della scorsa edizione. I dubbi nascono sia dalle motivazioni sia dai tempi, perché la scena è arrivata a tre giorni dalla decisione finale. A GF Vip Party sembravano convinti che Alex sarebbe rimasto, cosa che invece non è successa.

Giulia Salemi ha preso il lato buono della vicenda: “Senza tutte queste scene e dialoghi molto americani, di cosa parleremmo? Da un lato mi divertono molto, perché è tutto molto imprevedibile nella prevedibilità”. Gaia ha concordato sul fatto che Soleil e Alex abbiano portato dinamiche, ma lei preferirebbe un reality meno negativo: “Sì stanno reggendo il programma, ma a volte il modo in cui lo reggono a me non piace”. Giulia ha ammesso che nel cast di quest’anno avrebbe più difficoltà. Purtroppo la puntata del GF Vip Party si è conclusa prima del grande exploit di Alex Belli, ma hanno commentato altri per loro.

Tommaso Zorzi su Twitter ha scritto: “Gli autori delle fiction portoricane in questo momento”, con una faccia sbalordita. Più o meno simile il commento di Francesco Oppini, su Instagram: “Ma neanche nelle peggiori telenovelas di Caracas!”. Enock Barwuah ha prima pubblicato dei video con sopra le emoji di un ciak e delle risate, poi ha commentato così: “Alla fine questa storia ci insegna mai fare il terzo incomodo nella vita degli altri. Il finale lo abbiamo visto tutti”. Sembra insomma un attacco anche a Soleil Sorge, contro cui si è scagliata anche Stefania Orlando.

La terza classificata dell’anno scorso ha scritto un lungo messaggio su Instagram per condividere il suo pensiero su Alex, Soleil e Delia. Anche lei ha scritto, come Enock, che si impara qualcosa anche dalle “sceneggiate mal scritte e mal recitate”, ovvero che non bisogna “incapricciarsi” con uomini sposati. Chi lo fa deve essere consapevole che sta intraprendendo una storia con un traditore, per cui nel caso dovesse diventare il proprio compagno nulla esclude che sarà recidivo. Per cui potrebbe tradire ancora o nei casi migliori tornerà dalla moglie dopo aver trascorso del tempo con “l’altra”. Quindi ha sferrato l’attacco diretto a Soleil:

“In entrambi i casi sappiate anche che non siete Alice nel Paese delle Meraviglie e che siamo nel 2021 baby! Chi accetta di entrare in una coppia e di rompere gli equilibri deve assumersi le sue responsabilità, smettiamo di dare la colpa solo ai mariti fedifraghi!”

Rosalinda Cannavò ha condiviso questo pensiero di Stefania, scrivendo di essere totalmente d’accordo. Insomma, che Soleil non passi per vittima di Alex e Delia, come hanno scritto anche più persone sui social. Se è andata avanti per mesi era ben consapevole di tutto e anche lei ci ha sguazzato in questo triangolo, traendo benefici in termini di visibilità. E ha dimostrato di volerci stare dentro quando sceglieva di stare con un piede dentro al rapporto con Alex e con un piede fuori. Non a caso a domanda diretta se fosse o meno innamorata lei ha sempre risposto in modo vago, ma lasciando intendere di avere un compagno fuori. Alla fine della fiera non diceva né sì né no. Ieri sera, però, si è calata perfettamente nel ruolo di vittima. E dallo studio glielo hanno lasciato fare.