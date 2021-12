Chi ha pensato che la soap opera tra Alex Belli e Delia Duran si sarebbe conclusa con l’uscita dal GF Vip si è sbagliato. Quello che è successo finora con Soleil Sorge, che i social additano come complice e non come vittima, era solo la prima stagione della soap opera. Adesso tutto proseguirà fuori, malgrado non ci siano più i salotti di una volta pronti a ospitarli ogni settimana. Dovranno dimenarsi un po’ di più per trovare spazio e ospitate, ma di sicuro ci riusciranno visto che lo stesso Alfonso Signorini ha promesso che ne parlerà ancora venerdì al Grande Fratello Vip 6. E poi ci sono i giornali. Volente o nolente, Alex continuerà a tenere in piedi lo show, insomma.

Ieri sera Belli è stato espulso perché ha violato il regolamento ed è andato via con la moglie, lasciando Soleil sola in salotto e quasi disperata. Quasi perché in realtà le lacrime non si sono viste, nonostante l’impegno per farle uscire, e questo ha spinto molti spettatori a pensare che stesse fingendo davanti alle telecamere di Canale 5. Nel frattempo Carlo, il flirt di Delia Duran, ha parlato sui social. Un tentativo per liberarsi delle voci che parlano di fake? Anche questo gossip sarebbe finto, come rivelato dall’ex di lui. Ma loro ci proveranno lo stesso, quindi vedendo lei uscire con il marito dal reality ha fatto sì che entrasse a tutti gli effetti in gioco pure tale Carlo. Insomma, hanno dato vita a una sorta di spin-off: ora si parlerà dei tradimenti di Delia più che di quelli di Alex con Soleil.

Carlo ha pubblicato su Instagram prima una frase su sfondo nero: “Quando la volpe non arriva all’uva dice che è acerba”. Saprà lui riferito a cosa e perché. Poco dopo però ha pubblicato una foto di Delia seduta su un letto. Per dovere di cronaca va detto che lei era vestita, e di spalle. Quindi Carlo ha scritto: “Ne parliamo domani Alex”. Non contento ha aggiunto pure un paio di video di una telefonata con Delia Duran, in cui lei dice che sarebbe entrata per lasciare Alex. In realtà lo ha ribadito ieri sera in diretta, ma si vedrà come andrà a finire. Queste le parole della Duran, tra un bip e l’altro, nella chiamata pubblicata:

“Lo lascio in diretta e continuo la relazione con Carlo, e lui bye bye. Dentro la Casa lo lascio proprio in diretta, mi sono stufata. Ribadisco che è tutto vero”

Sul video in questione Carlo ha scritto prima questo: “Vi dimostrerò come tornerà da me”. Poi ha aggiunto: “Ora tutta la verità. Io non gioco Alex Belli. È stata mia, sarà ancora mia”. Infine un’emoji con il gesto delle corna, servita su uno sfondo nero stavolta. Ed ecco servito il nuovo colpo di scena – si fa per dire – che permetterà alla soap di proseguire. Inutile dire che Soleil non è del tutto fuori dai giochi, gli autori troveranno un modo per tirarla in ballo anche nelle prossime settimane su Alex e Delia. Se il pubblico sperava di essersi liberato di questa telenovela con l’uscita di Belli dovrà, ahinoi, ricredersi.