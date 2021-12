Delia Duran, chi è l’uomo del bacio. Parla l’ex di lui: si va oltre la finzione

Tra Delia Duran ed Alex Belli stanno succedendo cose che definire surreali potrebbe essere riduttivo. Lui bacia un’altra al GF Vip (Soleil), lei bacia un altro a Milano: quindi? La conclusione logica è che in una simile situazione una coppia abbia almeno un confronto, forse l’ultimo, per spiegare a se stessa cosa sta accadendo. E invece no: Belli fa spallucce e dice di non essere preoccupato. Anzi è arrabbiato e accusa la moglie di montare teatrini di cui lui sarebbe all’oscuro. Lei si palesa al Grande Fratello un paio di volte, gettando ulteriore benzina sul fuoco. Mica per dire al marito di tornare a casa, bensì, dopo tante tarantelle, per invitarlo a rimanere.

In mezzo a tutto ciò, ecco che, nelle scorse ore sul portale Whoopsee, esce la paparazzata della modella venezuelana con un uomo misterioso. Ora non lo è più: il portale Very Inutil People ha scoperto di chi si tratta, entrando in contatto con al sua ex fidanzata, la quale ha raccontato in che modo sono state orchestrate le fotografie del tradimento di Delia. Si va ben oltre la realtà, pure oltre la fiction.

Il giovane paparazzato insieme a Delia è Carlo Cuozzo, imprenditore 24enne di Napoli. La sua ex fidanzata, 20 anni e sempre originaria del capoluogo campano, si chiama Noemi. Raggiunta da Very Inutil People ha fornito un racconto assai curioso relativo al retroscena del bacio tanto chiacchierato tra la Duran e Cuozzo.

Carlo e Noemi si sono incontrati per la prima volta circa quattro mesi fa ed hanno iniziato a frequentarsi. Per un periodo, ha detto la 20enne, tutto è filato liscio. A un certo punto, però, Cuozzo, sempre seguendo la versione di Noemi, ha messo in ‘stand by’ la relazione perché avrebbe voluto spendere il proprio tempo per una imperdibile opportunità lavorativa. Ma non un’opportunità come la pensano i più: tale occasione riguarderebbe il creare finti scoop con donne famose.

Queste le dichiarazioni della 20enne, ex di Cuozzo:

“Siamo stati insieme per quattro mesi dove lui sembrava innamoratissimo e mi diceva cose anche molto importanti, fino a quando un giorno non si è presentata questa ‘opportunità di lavoro’ per crescere nel suo settore e per farsi conoscere. Lui mi dice che non può più stare insieme a me perché stavano succedendo delle cose nella sua sfera lavorativa che non gli permettevano di avere una relazione stabile. All’inizio ci siamo lasciati per circa due settimane, poi ci siamo riavvicinati perché lui sembrava sicuro di voler riprendere il nostro rapporto visto che diceva di tenerci a me e che non voleva perdermi.”

Il ritorno di fiamma non ha dato i frutti sperati e la love story è finita nuovamente su un binario morto. A detta di Noemi, sempre per via del fatto che Cuozzo avrebbe continuato ad essere interessato a quella famosa ‘opportunità di lavoro’. La 20enne e Carlo si sono detti addio definitivamente sabato scorso, tre giorni dopo ecco lo ‘scoop’ di lui che bacia Delia Duran: