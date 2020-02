Gf Vip 4 nona puntata nomination, abbandoni e finte eliminazioni: cos’è successo

Grande Fratello Vip 4 nona puntata (3-4 febbraio): il riassunto di cos’è successo

Una puntata ricca di contenuti, la nona del Grande Fratello Vip 4 con confronti attesi e momenti divertentissimi: tra il 3 e il 4 febbraio infatti Alfonso Signorini ha comunicato ad Antonella Elia quanto emerso sul suo fidanzato (che di certo non mancherà di palesarsi la prossima settimana), ha fatto confrontare Rita Rusić e Adriana Volpe, ha mostrato a Pago e Serena Enardu cosa la casa pensa del loro riavvicinamento (e della capannina), e avrà strappato al pubblico senza dubbio più di un sorriso mostrando un video sugli scherzi di Patrick Ray Pugliese e Antonio Zequila. C’è stata anche una finta eliminazione, quella di Michele Cucuzza. Veniamo subito al dunque.

Gf Vip 4 eliminati e abbandoni: lo scherzo a Michele Cucuzza, Carlotta Maggiorana abbandona

Come sapete, il televoto chiedeva al pubblico di salvare uno tra Carlotta Maggiorana, Barbara Alberti e dei già citati Patrick e Michele: Cucuzza è stato il meno votato e Signorini ha deciso di organizzare uno scherzo invitandolo in studio e facendogli credere di essere stato eliminato. Cose già viste insomma che però aggiungono sale a una puntata penalizzata purtroppo da tempi lunghissimi. Arrivato in studio, Cucuzza è stato freezato e con un bigliettino consegnatogli da Wanda Nara Signorini gli ha poi fatto capire che sarebbe potuto ritornare in Casa. Forse il Gf Vip 4 ha preso questa decisione perché sapeva già che Carlotta avrebbe abbandonato presto il reality show; sì, avete letto bene: la Maggiorana ha deciso di lasciare la Casa spiegando ad Alfonso di non stare affatto bene dopo un mese.

Le nomination della nona puntata: i concorrenti a rischio

Le nomination della nona puntata sono state organizzate più o meno con le stesse modalità delle altre puntate: il gruppo è stato diviso tra otto preferiti, che sono stati immuni, e i restanti otto, invece nominabili. Il gruppo dei più amati ha potuto votare in segreto mentre l’altro ha dovuto fare le nomination palesi. Vediamo subito chi ha nominato chi e perché ricordandovi che i due più nominati sono andati al televoto con Cucuzza: è stata la nomination diretta infatti la penalità per aver avuto meno voti rispetto a tutti.

Le nomination palesi: Fabio Testi e Barbara Alberti i più votati

Michele ha nominato Patrick perché “nelle ultime ore non ci siamo molto intesi”; Paola ha nominato Testi perché “è la persona che probabilmente vorrei di meno al mio fianco”; Testi ha nominato Paolo perché “l’altra volta mi ha nominato per sbaglio e io lo nomino per sbaglio”; Paolo ha nominato Testi perché non ha alcun valido motivo per votare gli altri; Adriana ha nominato la Alberti perché “pensavo che venisse da me a chiedere un confronto e invece si è fermata a sentire le prime voci”; Barbara ha nominato Adriana perché “riconosco soltanto Rita come regina”; Patrick ha nominato Barbara perché “credevo che fosse più rilassato, una legittimista, spesso superba, e hai un atteggiamento aggressivo”; Pago ha nominato Testi perché “in quella battuta che hai fatto su me [parla della casetta costruita per lui e Serena, ndr] c’è stato una piccola battuta di stile”.

Le nomination segrete: Fabio Testi e Adriana Volpe i più votati

Montovoli ha nominato Testi per esclusione; Denver ha nominato la Alberti perché “è la persona con cui ho meno confidenza e con cui ho avuto conversazioni meno profonde”; Clizia ha nominato Patrick perché tanto non lo manderebbero mai fuori; Aristide ha nominato Adriana perché “è un po’ troppo cerchiobottista”; Fernanda ha nominato Pago per esclusione; Antonella ha nominato Testi perché russa; Licia ha nominato Testi perché “non ci dà una mano nelle mansioni domestiche”; Zequila ha nominato Adriana perché “sono molto legato a Rita”.

Alla fine è stata la somma dei voti segreti e di quelli palesi a decretare chi sarebbe dovuto andare in nomination: parliamo esattamente di Fabio Testi, Barbara Alberti e Adriana Volpe (queste ultime hanno ricevuto entrambe due voti ciascuna) che però dovrebbero farcela contro Cucuzza che per via delle presunte strategie di questa settimana ha perso molti sostenitori. Vi è piaciuta questa nona puntata?