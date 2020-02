Fidanzato Antonella Elia beccato con l’ex: “Questa me la paghi”

Antonella Elia scopre il gossip lanciato dal settimanale Nuovo in merito al presunto tradimento di Pietro: reazione inaspettata della torinese

Serata ad alta tensione quella del Grande Fratello andata in onda lunedì 3 febbraio 2020. Poche ore prima della diretta, il settimanale Nuovo ha lanciato uno scoop che riguarda Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia. Stando a quanto riportato da Riccardo Signoretti, l’uomo sarebbe stato pizzicato in compagnia di un’altra donna: pur non constatando nulla di compromettente nelle immagini, il direttore del settimanale ha sottolineato che la gieffina avrà una sorpresa quando capirà chi è la donna in questione. Alfonso Signorini ha avuto quindi il compito di riferire alla Elia quanto sta succedendo fuori dalla Casa. Il conduttore ha scelto Adriana Volpe come portavoce della notizia. In un primo momento l’ex valletta di Magalli ha provato a tranquillizzare la conquilina. Successivamente, però, Signorini ha svelato ad Antonella l’identità della donna misteriosa. Altri non è che l’ex compagna di Pietro, Fiore Argento, sorella di Asia.

La showgirl reagisce in maniera tragicomica: “Te la farò pagare, ora mi fidanzo con Aristide!”

Dopo le parole di conforto di Adriana Volpe, il direttore di Chi ha invitato la torinese ad andare nella stanza del SuperLed per poterne parlare meglio a tu per tu. Alfonso ha svelato quindi l’identità della donna delle foto: “Noi abbiamo scoperto l’identità, lei è Fiore Argento, sorella di Asia“. Particolare la reazione della gieffina che in un primo momento ha affermato: “Ma certo la sua ex, guarda come si stringe, non ho davvero parole, sapevo che si sentivano ma quello sguardo lo riconosco”, poi ha spezzato la tensione dichiarando: “Te la farò pagare, ora mi fidanzo con Aristide”.

Il sostegno dei altri gieffini, il commento di Wanda Nara

Una volta tornata nel salotto dai compagni d’avventura, quest’ultimi hanno mostrato solidarietà nei confronti di Antonella. Tutti tranne Antonio Zequila che, cercando di smorzare l’atmosfera, ha affermato: “Io gli darei fiducia, ho visto come era innamorato di lei, magari non è nulla”. Pungente il commento della moglie di Mauro Icardi: “È chiusa al Grande Fratello e lui va in giro con la sua ex? L’avesse fatto mio marito!”.