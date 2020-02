Antonella Elia, il fidanzato beccato con un’altra: scoop di Signoretti

Il fidanzato di Antonella Elia sarebbe stato pizzicato in compagnia di un’altra donna dopo averli lasciati darsi un lunghissimo bacio durante la diretta del Grande Fratello

Solo pochi giorni fa abbiamo assistito ad una scena molto romantica e passionale tra Antonella Elia e il compagno Pietro Delle Piane. In tale occasione, la showgirl dichiarò di essere molto innamorata del fidanzato: nelle ultime ore, pare sia venuto a galla un rumors che potrebbe essere un vero e proprio fulmine a ciel sereno per la torinese. Stando alle anticipazioni del prossimo numero del settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, Pietro sarebbe stato paparazzato in compagnia di una donna misteriosa in atteggiamenti amorevoli. Il direttore ha pubblicato la foto in questione sul suo account ufficiale di Instagram e, da quel che si può intravedere, non sembra esserci nulla di compromettente. Leggendo, però, il commento di Signoretti, pare ci sia molto altro…

Lo scoop di Nuovo: Pietro ha un flirt segreto? La foto del presunto incontro con l’altra donna

Secondo l’anteprima del noto settimanale di gossip, l’attuale compagno di Antonella Elia potrebbe non essere del tutto sincero con la gieffina. Dopo l’incontro tra la coppia durante le scorse puntate del reality, l’avventura di Antonella Elia nella Casa potrebbe essere sconvolta. Poche ore fa, Riccardo Signoretti ha condiviso su Instagram un’anticipazione del settimanale Nuovo in uscita mercoledì 5 febbraio. Il post ha come argomento principale un presunto flirt tra Pietro Delle Piane e una donna di cui ancora si ignora l’identità. “Antonella Elia è chiusa nella Casa del Grande fratello vip ma il suo compagno, senza di lei, non sembra soffrire di solitudine. I paparazzi di Nuovo pizzicano Pietro Delle Piane in compagnia di un’altra bionda. Non solo abbracci e tenerezze: ce n’è abbastanza per mettere in crisi Antonella, che dovrà fare i conti con un’altra sorpresa quando saprà chi è la misteriosa amica che stringe a sé il suo uomo…“, recita la didascalia del post.

Pace fatta con Fernanda Lessa, nuovi attriti con Adriana Volpe

Antonella ci ricasca. Dopo le liti e la successiva pace ritrovata con Fernanda, pochi giorni fa gli animi si sono accesi nei confronti di un’altra inquilina. La lite con Adriana Volpe è nata in merito ad alcuni disaccordi sulla divisione del cibo. “Questo è il primo attrito che incrina la donna perfetta, la simpatica del gruppo. La sua immagine inizia a incrinarsi, secondo me escogiterà qualcos’altro”, ha dichiarato l’Elia in confessionale.