Antonella Elia, passione con Pietro al Gf: lacrime e un lungo bacio

Antonella Elia ha mostrato il suo lato più fragile durante la sesta puntata del Grande Fratello Vip. L’ingresso in Casa del fidanzato Pietro delle Piane

Antonella Elia come non l’abbiamo mai vista. Una serata ricca di emozioni forti per la showgirl: durante il nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip, si è discusso di alcune sfaccettature della sfera privata della torinese. Nel corso della sesta puntata il pubblico ha conosciuto anche le fragilità e le paure di Antonella. Alfonso Signorini ha mostrato una clip agli inquilini della Casa dove si sono visti alcuni confessionali della conduttrice in cui racconta le difficoltà nell’essere cresciuta senza una famiglia e l’insoddisfazione per non averne creata una nuova. Il conduttore ha poi invitato la showgirl in confessionale, dove ha avuto luogo un lungo sfogo dell’Elia, la quale si è rimproverata per alcuni lati del suo carattere. Signorini le ha poi mostrato un messaggio del suo fidanzato Pietro che l’ha rassicurata e tranquillizzata. Infine la sorpresa: una volta terminato il colloquio privato in confessionale, Antonella ha potuto incontrare e ricongiungersi con il proprio compagno, dando vita ad un momento molto romantico.

La showgirl ammette: “Sono stata abituata a vivere solo uragano, il mio carattere sparge solo lotta”

Mentre si trovava in confessionale, Antonella si è lasciata andare ad un lungo sfogo durante il quale ha dichiarato di sentirsi ‘brutta’ e ha svelato i motivi che la porterebbero ad avere un carattere così pungente. Il conduttore ha poi affermato: “Non sentirti mai brutta per le cose che hai dentro. Sei una donna piena di verità in questo mondo di ipocrisia”. In seguito la torinese ha parlato del suo passato, confessando quanto sia stato difficile crescere senza i genitori. Per tentare di rincuorare la showgirl, Alfonso ha mandato in onda un messaggio del suo compagno, il quale ha dichiarato che la donna non deve mai sentirsi sola. Antonella, dopo aver visualizzato la clip ha affermato: “Lui per me rappresenta la passione, il fuoco, la bellezza, la vita”. Infine le parole di Signorini: “L’amore resta, l’amore salva”.

L’incontro romantico con Pietro: scatta un lungo bacio

Una volta rientrata nel salotto, la torinese ha potuto riabbracciare il suo compagno Pietro. Neanche il tempo di scambiarsi una parola ed è scattato ‘il bacio più lungo della storia del Grande Fratello Vip” come lo ha definito il conduttore. Un momento davvero romantico, dopo aver assistito ad una settimana davvero forte, caratterizzato dai continui battibeccare con la rivale Fernanda Lessa.