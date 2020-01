Fidanzato Antonella Elia svela: scelta su nozze e parole sul bacio con Ivan

Pietro Delle Piane si confida. Il fidanzato di Antonella Elia a ruota libera: la proposta di matrimonio, la scelta sul figlio, le parole sul bacio con Ivan Gonzalez e la ‘puntura’ al marito di Adriana Volpe

Pietro Delle Piane si è raccontato senza filtri. Il fidanzato di Antonella Elia ha concesso una lunga intervista a Chi, parlando a ruota libera della sua compagna e dell’avventura che sta vivendo all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 4. Non solo: l’uomo ha rinnovato, seppur a distanza, la proposta di matrimonio. E chissà se i fiori d’arancio arriveranno in fretta quando la Elia uscirà dal reality. Pietro ci spera, a patto che “non si litighi come prima”. Spazio anche ai gossip che fuoriscono a getto continuo dalle mura di Cinecittà…

“Se le cose vanno benne, nozze tra un anno”

Pietro dice di soffrire nel vedere le crisi di Antonella all’interno della Casa e spiega perché la compagna abbia dei momenti di sconforto al GF: “Lei è una persona che non starebbe chiusa in casa nemmeno con la febbre. Il suo elemento è il mare, gli spazi aperti infiniti”. La Elia ha parlato anche di sofferenza relativa al non aver avuto figli. “Ne abbiamo parlato e io per lei sono aperto a ogni soluzione, decideremo insieme”, spiega Delle Piane. E il matrimonio? Si era parlato di una proposta di recente. “Ci siamo promessi – fa sapere Pietro – che se le cose vanno bene e non litighiamo come prima, fra un anno ci sposeremo”.

“Il bacio tra Pago e la Volpe? Poteva dire di no lei…”

Spazio quindi ai gossip della Casa. Ivan Gonzalez ha baciato Elia, scherzando. Cosa ne pensa? “Mi ha fatto sorridere, non era un bacio passionale. Quando la rivedrò capirete cosa intendo per passionale”. Chi invece se l’è presa per una situazione simile è stato il marito di Adriana Volpe (che ha baciato, sempre per gioco, Pago, ‘stimolata’ proprio dalla Elia). Dopo il fatto Pietro e il compagno della Volpe si sono stuzzicati via social, giusto? “Sì, se l’era presa perché Antonella nel gioco ‘obbligo o verità’ ha deciso la penitenza della Volpe e ha detto che doveva baciare Pago. Era un modo per animare il gioco, la Volpe avrebbe anche potuto rifiutarsi. E invece…” Punturina recapitata!