Antonella Elia non si sposa più: la confessione da Chiambretti

Antonella Elia: nessun matrimonio prima del Grande Fratello Vip

Nessun matrimonio per Antonella Elia. La nuova concorrente del Grande Fratello Vip ha smentito i gossip dell’ultimo periodo a CR4-La Repubblica delle Donne, dove è una delle opinioniste fisse. La bionda soubrette ha chiarito di non aver mai annunciato le nozze con Pietro Delle Piane ma che sono stati i giornalisti di costume a mettere in giro questa voce. Per il momento Antonella preferisce godersi la sua nuova storia d’amore, che le sta regalando tanta gioia e serenità. La Elia non è intenzionata ad andare all’altare e all’età di 56 anni non ha la smania di indossare l’abito bianco a tutti i costi. “Non ho mai annunciato nessun matrimonio, lo hanno detto gli altri. Mi hanno fatto una semplice paparazzata ma io non mi sposo”, ha spiegato Antonellina a Piero Chiambretti.

Antonella Elia è felice insieme al nuovo fidanzato Pietro

Pietro Delle Piane, il nuovo compagno di Antonella Elia, è nato a Cosenza il 21 maggio 1974 ed è un attore e doppiatore italiano. Pietro ha iniziato a recitare a 15 anni, età in cui ha frequentato un laboratorio teatrale nella città dei Bruzi in cui, nel corso della prima metà degli anni Novanta, ha preso parte ad alcuni spettacoli. Dopodiché ha continuato a recitare fino a ritagliarsi un proprio spazio nel mondo dello spettacolo. Con Antonella Elia la scintilla è scoccata circa un anno fa quando i due si sono conosciuti grazie a delle amicizie comuni, durante un evento. Da allora sono inseparabili ma non hanno ancora pianificato il matrimonio.

Antonella Elia è pronta per il Grande Fratello Vip 2020

Dopo Pechino Express e Tale e Quale Show Antonella Elia è pronta per entrare nella Casa più spiata d’Italia, dove farà sicuramente discutere visto il suo carattere travolgente e peperino.