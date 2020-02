Pago e Serena, silenzio davanti alle critiche. Pupo: “Figlio all’Isola dei Famosi?”

Grande Fratello Vip diretta, Pago e Serena lasciano tutti senza parole… perché non rispondono alle critiche! Silenzio in studio

Serena e Pago sono tra i concorrenti del Gf Vip 2020 più chiacchierati della settimana. Il ritorno di fiamma ha sorpreso, spaccando i telespettatori: da una parte c’è chi crede nella voglia di Serena Enardu di ricostruire la storia d’amore andata in frantumi durante Temptation Island, e chi invece è convinto che la ragazza stia semplicemente sfruttando la situazione per aggrapparsi alla popolarità. E un programma come il Grande Fratello ne regala parecchia. Questa sera la coppia ha scoperto di non esser ben vista all’interno della Casa: le critiche si sono sprecate e Pupo, a modo suo, ha fatto capire cosa pensa…

Serena Enardu e Pago, le critiche dei concorrenti: ecco cosa pensano di loro

Alfonso Signorini ha deciso di non indagare sul “piumone”, ma ha fatto vedere a Pago e Serena le critiche fatte nei loro confronti dagli inquilini del Grande Fratello. Fabio Testi ha detto: “Sì, la storia è bella, ma c’è molta nebbia attorno. Ci fa mettere fuori fuoco. Loro sono in una situazione privilegiata. Vorrei vivere anche io una cosa così. Ci fanno un po’ d’invidia”. Pago, però, è ancora frenato su Serena… si sbloccherà nella seconda settimana di convivenza con la fidanzata ritrovata?

Figlio Pago e Serena all’Isola dei Famosi? La battuta di Pupo

Dopo la carrellata di tweet contro Pago e Serena del Gf, Pupo si è lasciato andare a una battuta: “Prima fanno il Grande Fratello, poi faranno un figlio all’Isola dei Famosi?”. La coppia non ha voluto dire nulla. Non ha speso mezza parola nemmeno sui giudizi negativi dei concorrenti della Casa. Hanno voluto semplicemente dare un voto alla loro relazione: per Serena è un 10, per Pago un 9… ma il cantante sembra molto più preso di lei!