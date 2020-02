Gf Vip news, Pago ancora frenato su Serena: “Mi tengo l’ultimo fischio”

Grande Fratello Vip, Pago felice di avere Serena accanto ma non dimentica il passato: le news dalla Casa

News dal Gf Vip su Pago e Serena: nel daytime di oggi abbiamo visto nuovi confessionali della coppia che si è appena ritrovata. Seppure sembrava essere tornato il sereno tra i due, entrambi concorrenti del Grande Fratello Vip adesso, pare che il cantante abbia ancora qualche riserva. Pago non ha ancora superato tutte le sue paure, anche se è sicuro di volerci riprovare. In confessionale non ha nascosto tutta la sua felicità di avere Serena al suo fianco adesso, forse perché non poterla né vedere né sentire lo ha portato a capire di volerla perdonare. Da una parte è molto contento di questo amore ritrovato, dall’altra ha intenzione di chiarire tutte le cose che non andavano per evitare di soffrire ancora tantissimo come è successo dopo Temptation Island Vip.

Pago al Gf Vip ammette: “Sono passati tanti mesi, bisogna parlare una volta per tutte”

Pago passa da momenti molto felici a momenti di riflessione. Nel daytime di oggi lo abbiamo sentito prima dire questo: “Di lei mi mancava lo sguardo di Serena, quello che avevo visto quando l’ho conosciuta. Lo sguardo di Serena innamorata di Pago. Non ci sto capendo niente, sono molto felice”. Poco dopo ha invece aggiunto: “Sono passati tanti mesi, c’è una parte di me che dice che è bellissima questa situazione. Il problema è che è meglio che io e lei parliamo tanto, bisogna che le cose ce le diciamo oggi una volta per tutte”. Dal canto suo, Serena Enardu è molto contenta di aver ritrovato Pago: “Per me è stata durissima venire qua, avevo proprio paura di trovare un’altra persona. Sono felicissima perché lui è proprio bellissimo, lo vedo un’altra persona”.

Pago e Serena, non è ancora detta l’ultima parola: “Tengo i piedi per terra”

Ma Pago ha anche ammesso con Serena di avere delle difficoltà in questo momento. Ecco le parole dette alla nuova concorrente: “Se continuo a pensare a tutta questa roba, è difficile per me, perché penso a quello che ho passato e non ci voglio passare nuovamente quindi dico aspetta un attimo”. Dopo questo confronto con Serena, Pago in confessionale ha aggiunto: “Penso che la partita per quanto mi riguarda forse può essere anche finita, però non voglio fischiare tre volte ancora. Tengo i piedi per terra e mi tengo l’ultimo fischio”. Sembra chiaro quindi che Pago abbia sì perdonato Serena, ma con riserva: lei riuscirà a convincerlo di essere realmente innamorata?