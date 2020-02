Carlotta Maggiorana ha lasciato il Gf Vip 4: il vero motivo per la Rusić dopo l’uscita

Gf Vip 4, Carlotta Maggiorana ha lasciato: il discorso ad Alfonso Signorini

Carlotta Maggiorana ha lasciato il Grande Fratello Vip 4 dopo la chiusura del televoto che ha visto Michele Cucuzza ottenere il minor numero di preferenze rispetto a tutti ma non per questo essere eliminato: come spiegato da Alfonso Signorini si trattava infatti di un televoto per salvare i concorrenti e non per mandarli a casa. Nonostante il buon riscontro presso il pubblico Carlotta ha spiegato ad Alfonso di non stare bene e di aver avuto anche attacchi di panico: “Ti ringrazio – queste le sue parole al conduttore – per avermi dato l’opportunità di partecipare perché è stata un’avventura davvero meravigliosa. Mi ha fortificata, però dopo un mese dove mi sento chiusa… come una farfalla quando sotto a un bicchiere di plastica. Ho avuto anche degli attacchi di panico ed è giusto che io abbandoni il gioco ora”. Alfonso non ha cercato di convincerla forse perché consapevole dei problemi confessati dalla prima Miss Italia del programma: “Mi dispiace molto – queste le sue parole- perché sai quanto ci tenessi alla tua presenza ma voglio che tu sia serena”.

Carlotta agli altri concorrenti del Grande Fratello Vip: ringraziamenti e speranze

Carlotta si è poi diretta verso il salotto della Casa, dove i suoi compagni l’attendevano per l’ufficializzazione dell’abbandono: “Ragazzi – ha così esordito la Maggiorana –, avete visto tutto? Vi ringrazio immensamente perché ho conosciuto venti persone, ognuna di voi veramente bellissima, con il proprio carattere e il proprio modo di fare. Spero di vedervi una volta che uscirete anche voi. Ognuno di voi mi ha regalato un pezzo del vostro cuore, sono veramente grata di avervi conosciuto e di aver fatto quest’avventura con voi, e di avervi fatto provare le mie torte!”. Pochi secondi ancora e Signorini le ha chiesto di lasciare la Casa velocemente, come sempre succede in casi come questo del resto. E fu così che Carlotta lasciò il Gf Vip 4.

Carlotta fuori dal Gf Vip 4, la parola agli eliminati: Rita Rusić svela il vero motivo

In studio poi Signorini ha chiesto a Rita Rusić, Ivan Gonzalez e Pasquale Laricchia se avessero mai lasciato il Gf Vip 4 al posto suo e tutti e tre hanno detto di “no”. La Rusić ha anche cercato di far capire quale fosse il vero problema di Carlotta: “Il problema è che non dorme. Lì c’è Patrick che russa come quattro trattori, c’è Fabio Testi che russa più lentamente, poi c’è Zequila, e lei mi diceva ‘Io non riesco a dormire… Il mio problema è che se io non dormo divento pazza’”. Ivan si è mostrato piuttosto stranito: “Lei è una persona che voleva andare via, io sono rimasto con la voglia di continuare…”. Anche Pasquale ha avuto lo stesso atteggiamento: “Quando una persona soffre bisogna capire, però per quello che è la mia esperienza bisogna sempre lottare. Sarei stato un geco attaccato al muro”. Della stessa idea ovviamente non è Carlotta che sarà felicissima stasera di ritornare dalla sua famiglia.