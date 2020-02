Rita Rusic e Adriana Volpe, faccia a faccia al Gf: lo scontro travolge tutti

Gf Vip, Rita Rusic torna nella Casa e affronta Adriana Volpe: lo scontro durante la puntata del 3 febbraio

Rita Rusic e Adriana Volpe si sono affrontate in un faccia a faccia senza esclusione di colpi. Gli ultimi giorni vissuti insieme nella Casa hanno visto le due donne una contro l’altra, ma a sconvolgere ancora di più gli equilibri è stato un presunto complotto di Adriana ai danni di Rita. La colpevole dello spiffero sarebbe Fernanda Lessa, che però ha negato di aver detto una cosa del genere a Rita. Quest’ultima è stata anche ospite a Live Non è la d’Urso, dove ha detto parole molto forti su Adriana, per esempio che a lei serve il Grande Fratello Vip perché ha avuto problemi sul lavoro e questa per lei è un’occasione insomma.

Rita Rusic contro Adriana Volpe al Gf Vip: “Ti fingi amica per eliminare tutte”

Rita Rusic è partita subito all’attacco: “Tu ti fingi amica delle donne. Questo aiutare con i capelli, le unghie è perché hai un fine: non essere attaccabile, andare avanti ed eliminare le altre. Questo è quello che ti piace fare”. Adriana si è difesa spiegando che le piace mettersi a disposizione delle persone su cose che a lei piace fare. Ma non ha lasciato che Rita prendesse il sopravvento nella discussione: “C’è chi semina discordia, chi sparla dietro e c’è chi invece è solare. Uno ci nasce così. Mi piace essere serena, leale e diretta”. La Rusic ha subito ribattuto a queste parole: “C’è chi parla e chi fa i fatti. Tu hai fatto i fatti, hai fatto i complotti. Non puoi parlare solo tu, non sei la maestra”.

Grande Fratello Vip, Adriana Volpe e lo scontro con Rita Rusic: “Felice di essere diversa da te”

Adriana Volpe ha subito spostato la discussione sulle nomination, attaccando Rita: “Tu in queste settimane hai avuto sempre il pallino delle nomination e ne hai sempre parlato, ti sei sempre informata. Di me non c’è un secondo dove io parlo di nomination. Sai di cosa parlo? Dopo che ho votato mi giustifico. Ma mai prima. Tesoro siamo diverse e io sono tanto orgogliosa e felice di essere diversa da te”. La Rusic ha messo in discussione la veridicità dell’ex coinquilina, ma soprattutto ritiene che se Adriana è veramente così come si mostra allora è un problema. Adriana ha voluto chiudere la cosa: “Tu a casa tua e io a casa mia. Non abbiamo condiviso niente fino a oggi continueremo a non condividere”.

Rita Rusic attacca Adriana Volpe, lei replica: “Stai rosicando”

Alfonso Signorini è intervenuto per chiedere a Rita di chiarire le parole dette a Live. Lei lo ha fatto: “Si vede che per lei è più importante che per me. Nel senso che lei vive in questo mondo”. Adriana non le ha permesso di proseguire e subito l’ha interrotta: “Si vede che rosichi perché sei uscita. Se per te non è importante mi sembra che stai a rosicà, stai sparando a zero. Ancora maestrina? Io spero di insegnarti l’educazione. Finalmente mi guardi negli occhi e questo mi fa piacere”. Alfonso ha detto alle due di salutarsi, e Rita ha chiosato: “Na vipera, non vedo l’ora di andare via”. Adriana Volpe ha continuato a parlare della questione con tutta la Casa, soprattutto perché Barbara Alberti ha difeso a spada tratta Rita Rusic.

Gf Vip 4, Licia e Clizia vogliono chiarezza: chi mente nella Casa?

La conduttrice Raiha voluto fortemente precisare di non aver mai chiesto a Fernanda e Antonella Elia di nominare Rita e le due hanno confermato. Fernanda però ha tentennato un po’ prima di dire se potrebbe aver detto a Rita di un possibile complotto, per questo gli animi nella Casa si sono accesi. Licia Nunez e Clizia Incorvaia più di tutte chiedono verità dinanzi all’incertezza di Fernanda, soprattutto perché sono amiche di Rita. Adriana comunque ha aggiunto: “Voglio i video se esistono, ma non ci sono perché non ne ho parlato. Non parlo di nomination perché sono le regole del gioco e le rispetto. E lo trovo scorretto, quindi se trovo chi lo fa e lo hanno fatto Barbara e Rita io intervengo”.