GF Vip 4 dodicesima puntata: le nomination dopo liti e confessioni

GF Vip 4 dodicesima puntata, il ‘film’: nomination

Puntata molto movimentata la numero dodici del Grande Fratello Vip 4. Pronti via ed è scattato il caos, con Antonella Elia finita nell’occhio del ciclone per la lite furibonda con Patrick. Dopodiché Pago ha incontrato il marito di Fernanda Lessa, per via di alcune frasi su sua moglie. I due sono stati protagonisti di un confronto pacato e distensivo. C’è stata poi l’eliminazione di Serena Enardu, che al televoto si è arresa alla concorrenza di Fabio Testi, il quale ha ricevuto la visita della sua dolce tata. Spazio poi all’entrata di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, genitori di Paolo che hanno conosciuto Clizia.

Nomination e motivazioni

Prima delle nomination sono entrate in casa tre nuove concorrenti, Teresanna Pugliese, ex di Francesco Monte, Sara Soldati e Asia Valente. C’è stata anche la confessione di Andrea Montovoli, che ha confidato di essere stato in carcere.

Durante la settimana le donne che si sono guadagnate l’immunità sono state Clizia, Fernanda, Adriana e Antonella. Gli uomini, invece, sono stati Zequila, Denver, Montovoli e Patrick. Le nomination hanno visto il seguente esito:

Nomination palesi

Fabio Testi vota Aristide Malnati: “Te la dovevo”

Paola Di Benedetto vota Licia Nunez: “Se ti professi amica non spendi quelle parole su Antonella”

Aristide Malnati vota Pago: “Concorrente forte, lo nomino perché è una persona ancora più forte dopo l’addio di Serena”

Licia Nunez vota Pago: “Non mi sono piaciute le sue dichiarazioni sulla mia vita privata”

Paolo Ciavarro vota Licia Nunez: “Perché dice che sono amico di Adriana, ho una testa pensante”

Pago vota Fabio Testi: “Pochi da poter votare e quindi voto lui”

Nomination segrete

Clizia Incorvaia vota Fabio Testi: “Spazio ai giovani”

Adriana Volpe vota Licia Nunez: “Un nome a caso, Licia”

Antonella Elia vota Fabio Testi: “Perché ha mentito”

Fernanda Lessa vota Aristide Malnati: “So che nessuno lo voterà”

Andrea Montovoli vota Licia Nunes: “Sapete perché”

Andrea Denver vota Pago: “L’ho visto confuso”

Patrick vota Pago: “Quello con cui ho legato meno”

Antonio Zequila vota Pago: “Per esclusione”

Nominati: uno dei due lascerà la Casa del Grande Fratello Vip venerdì prossimo

I nominati sono risultati Pago e Licia Nunez. Uno dei due lascerà la Casa venerdì 21 febbraio.