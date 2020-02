Fernanda Lessa, il marito incontra Pago: “Mezzo uomo”, Alfonso interviene

Grande Fratello Vip, il marito di Fernanda Lessa incontra Pago dopo lo sfogo di qualche giorno fa

Al Gf Vip 4 c’è stato un confronto tra Pago e il marito di Fernanda Lessa in seguito alle parole del cantante sulla concorrente. Tutto è partito quando Serena è stata eliminata la settimana scorsa, per finta però, e Fernanda ha detto “uno in meno”. Successivamente, però, sono stati Serena e Pago a dire qualcosa oltre i limiti su Fernanda. Serena ha detto: “È il jolly degli uomini a cui manca una donna, con gli ormoni in subbuglio. Io quando esco ho una vita e non ho problemi da risolvere”. Pago invece ha promesso di rovinarla in confessionale, parlando male di lei, e poi che voleva eliminarla a tutti i costi. “Adesso ti faccio vedere io cosa devo fare”, ha aggiunto per terminare il suo sfogo. Pago ha parlato per rabbia, mentre Serena quando non era in onda ha detto che era solo una gag: il pubblico a casa però non ha avuto la stessa impressione seguendo la scena.

Pago al Gf Vip fa chiarezza su Fernanda, Serena nega di averla chiamata “jolly degli uomini”

Chiamato in ballo da Signorini, Pago ha spiegato: “Non è la prima volta che si intromette nella storia mia e di Serena e lo avete visto. In più viene e mi chiede scusa, io in modo gentile ho detto che sono tranquillo e non ci sono problemi. Se lo fai più volte, alla terza dimostri che non te ne frega niente e sputi veleno su di noi, su di me. Lei dice che Serena non deve stare qui, che io sono meno forte e non va bene che stiamo insieme”. I due hanno poi spiegato di aver chiarito, mentre Serena ha negato di aver detto che Fernanda è il jolly degli uomini, seppure il video fosse andato in onda poco prima. Pago ha ripreso la parola e rivolgendosi a Patrick e Montovoli: “A me Fernanda non mi è antipatica. Se vi mettete in mezzo diventa più difficile, quindi fatevi gli affari vostri. Vedo che state parlando”.

Luca, il marito di Fernanda Lessa, incontra Pago ma Alfonso chiarisce tutto

Poco dopo Pago è stato chiamato in camera per un confronto con Luca, il marito di Fernanda Lessa, attraverso il vetro. E l’ospite ha detto: “La situazione è un pochino strana. Io sono venuto qua per un semplice motivo. L’altra sera eri forse un pelo troppo adirato e ti sei permesso fondamentalmente di non solo insultare mia moglie che è il meno, ma di minacciarla fisicamente. Ci sono dei video in cui dici che volevi eliminarla fisicamente“. Pago è sceso dalle nuvole perché non ricordava di aver detto fisicamente: “Se è successo ti assicuro che non era inteso in quel senso. Mi metti in imbarazzo. Se ho detto una cosa del genere non intendevo assolutamente quello… Ti prego di non attribuirmi cose che non mi appartengono”. Alfonso si è sentito in dovere di intervenire per specificare che Pago non ha usato il termine fisicamente nei suoi sfoghi.

Il marito di Fernanda Lessa e Pago, disguido al Gf Vip: “Ti ho visto come un mezzo uomo”

Resosi conto di non aver compreso bene, Luca ha detto a Pago: “Ti chiedo scusa allora io. Alcune cose posso capirle tra donna e donna, tra uomo e donna un po’ meno. Paolo ti ha detto guarda che è una mia amica quindi stop col discorso. Tu eri adirato. Io ti ho visto come un mezzo uomo e mi dispiace molto”. Il concorrente del Gf Vip ha replicato: “Devi far crescere tua moglie, perché io sto reagendo dopo che tua moglie è mezza donna da un mese e mezzo. Dico con me. Per me il suo percorso è meraviglioso e la stimo per mille motivi, lei lo sa. Ho parlato di lei con chiunque qui dentro per dire quanto fosse importante raccontare la sua storia. Lei deve pensare a sé stessa, non può stare qui a criticare Pago e Serena ogni volta e dire qualcosa di brutto. Chi ci rimette sono Pago e Serena”.

Gf Vip, il marito di Fernanda Lessa nella Casa per incontrare Pago

“Della vostra storia non mi interessa minimamente”, ha detto Luca specificando di non volersi intromettere tra Serena e Fernanda perché tanto Fernanda sa difendersi bene da sola. Alfonso ha chiesto a Luca cosa gli avesse dato fastidio e lui ha ribadito di aver inteso l’eliminarla come fisicamente. Ha poi ringraziato chi ha difeso Fernanda e prima di andare via ha ribadito a tutti di essere più gentili.