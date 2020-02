Fabio Testi, incontro ‘d’amore’ al GF Vip: commozione e lacrime in Casa

Un incontro speciale tra l’attore veronese e la sua Tata Vittorina

Grande sorpresa per Fabio Testi durante la puntata del Grande Fratello Vip del 17 febbraio 2020. Dopo aver ripercorso le tappe della sua carriera e vita privata, l’attore ha ricevuto una sorpresa molto speciale. Molte donne, due matrimoni, due separazioni, la prima molto travagliata. C’è però una donna con la quale ha un legame speciale: si tratta della Vittorina, la sua tata ,”Lei è rimasta sempre con me, la Vittorina è sempre stata con me tutta la vita”, ha dichiarato il veronese. Ed è proprio la sua tata che le ha fatto visita durante la diretta del reality: la donna è entrata nella Casa mentre Fabio e i suoi coinquilini erano “congelati” dal freeze.

Grande Fratello Vip, sorpresa per Testi: “Siamo una famiglia”

“Ciao. mi hai fatto venire qua per vederti, salutarti e ho visto anche che hai fatto da mangiare per tutto. Quando torni a casa allora farai tu da mangiare quando vengono i tuoi figli”, ha affermato con tono scherzoso la donna. Con fare materno, Vittorina ha fatto una carezza a Testi e poi ha continuato: “Sono davvero contenta, bravo. Simba ti saluta, tutti, Renato.. gli amici di Peschiera e ti aspettano quando tu hai finito, più in la possibile“. Il conduttore ha poi chiesto come sia nata la loro amicizia e lei ha risposto: “Ci conosciamo da sempre, perché lui è di Peschiera del Garda e io abito lì. Io mi trovo bene con loro, faccio un po’ a casa mia, un po’ lì..”.

Il commento di Signorini: “Questa è una grande forma d’amore”

La commozione in Casa è davvero alta, molti in lacrime, soprattutto Fernanda Lessa, davanti ad un sentimento così profondo, sincero e duraturo. A questo punto è intervenuto Signorini che ha sottolineato la bellezza della loro amicizia: “Sai una cosa? Ci sono tante forme d’amore e questa è una grande forma d’amore. E per salutarti, voglio dirti che tu Vittorina sei la tata di tutti noi!”. Applauso fragoroso e lacrime anche per Wanda Nara.