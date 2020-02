Antonella Elia e Patrick, caos: diretta infuocata, Serena tuona fuori onda

Antonella e Patrick al Grande Fratello Vip: una puntata infuocata, Signorini riprende la Elia

La puntata del Grande Fratello Vip di questa sera prende inizio con gli scontri avvenuti tra Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese negli ultimi giorni. I due gieffini non se le sono mandate di certo a dire, tanto che entrambi hanno fatto nascere forti litigi. Addirittura, la showgirl ha fatto intendere di aver ricevuto uno spintone da parte del coinquilino, durante una loro discussione in cucina. Questa sera Alfonso Signorini mostra le immagini che riprendono quanto accaduto tra i due gieffini e fa notare che, in realtà, lo spintone di cui parlava la Elia non c’è stato. Il conduttore riprende così Antonella, convinto che abbia utilizzato delle parole troppo forti per descrivere il suo scontro con Patrick. Signorini ritiene che il termine ‘bullismo’ non possa essere associato al gesto di Patrick. La Elia, nonostante ciò, non fa un passo indietro per quanto riguarda le sue dichiarazioni. Il pubblico, però, si schiera completamente dalla parte di Pugliese, applaudendo animatamente dallo studio. Antonella non prende bene questa situazione, tanto da dimostrare tutta la sua delusione.

GF Vip, il pubblico si schiera dalla parte di Patrick: nel salotto della Casa scoppia il caos

“Le immagini dimostrano che questo spintone che ti avrebbe spostata di un metro non c’è stato. Tu hai esagerato nei toni, hai parlato addirittura di bullismo”, dichiara Signorini rivolgendosi ad Antonella. Il conduttore, come anche Pupo, ammette di vedere sia la Elia che Patrick due grandi giocatori. I due, a detta dell’opinionista, sarebbero come Messi e Ronaldo dei reality. Ma Antonella non intende tornare indietro sui suoi passi e a Wanda Nara, che le chiede se è davvero sicura di aver ricevuto uno spintone da Patrick, conferma nuovamente la sua idea. Nel salotto scoppia il caos ed è evidente che Adriana Volpe, Fernanda Lessa e Andrea Montovoli siano dalla parte del gieffino. Il pubblico appoggia il concorrente e dallo studio per lui arriva tutta l’approvazione. Ovviamente la Elia non prende affatto bene tutto questo.

Antonella Elia delusa dal pubblico al GF: la gieffina in lacrime

“Tu sei un mostro Patrick e anche tu Adriana sei un mostro”, dichiara Antonella, furiosa per quanto sta accadendo. Patrick, però, non intende calmarsi, anzi continua a ridere e a rivolgersi alla Elia chiamandola “crotalo”. Signorini consiglia alla showgirl di prenderla sul ridere, ma ciò non accade. Infatti, durante la pubblicità, Antonella non riesce a trattenere le lacrime. La Elia nel fuori onda afferma: “Il pubblico lo applaude, ma questa è violenza. Il pubblico non capisce niente di quello che avviene. Non capiscono un ca..o. Ma perché sono venuta. Per i soldi, sono venuta per i soldi”. Una volta tornati in diretta, sia Signorini che Pupo fanno notare la fragilità di Antonella, tanto da chiedere a Patrick di moderare i toni.

Antonella e Patrick: Serena Enardu prende le difese della Elia durante il fuori onda

Sempre nel fuori onda, Serena Enardu difende apertamente Antonella: “Adesso schernire è diventato scherzare, mentre dire tricheco è violenza”. Signorni riprende, infatti, la Elia per aver dato a Patrick nomignoli come “tricheco” e “ciccione”. Serena, però, nota che il pubblico apprezza il gieffino, che dalla sua parte la definisce “crotalo”. Una situazione ingestibile per Antonella, la quale addirittura dichiara: “Voi mi state usando per fare ascolti”. Alfonso tenta ovviamente di calmare la situazione e invoglia la Elia a dimostrare a tutti che è una persona forte. In lacrime, la showgirl non riesce però a gestire quanto sta accadendo.