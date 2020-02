Antonella Elia e Patrick, volano parole grosse. Insulti al GF Vip: “Vai a cag… re, buffona”. “Vacci tu, sei venuto fuori dopo un mese”

Volano parole grosse tra Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese. Esatto, proprio il biondissimo ex inviato di Striscia la Notizia, sempre pacato e sorridente. A far scoppiare la lite, dei piatti da lavare: Patrick ha chiarito che li avrebbe lavati, ma che sarebbe stata l’ultima volta. “Abbiamo deciso che ognuno si lava il suo”, ha detto Pugliese. La Elia ha replicato, dicendo che non è fattibile fare sempre in quel modo. Una parola tira l’altra e, in un amen, ci si è ritrovati in una baruffa rovente, tanto che i due inquilini si sono insultati e hanno dichiarato di non volersi più rivolgere la parola.

Elia a Patrick: “Tutta una finzione il tuo essere clown”

“Ma vai a cag…e, sei una buffona e falsa”, le urla di Patrick, voltando le spalle ad Antonella. Lei: “Vai a cag…e tu… Cosa? Mi mandi a quel paese? Sei un gran maleducato! Finalmente è venuto fuori chi sei veramente, ci abbiamo messo un mese ma ce l’abbiamo fatta… è tutta una finzione il tuo essere clown”. A quel punto Pugliese cerca di placarsi: “Non cado nelle tue provocazioni, non ci casco, io sono molto forte”. Finita qui? Manco per idea.

Patrick e Antonella, l’ora della verità

“Fa l’amicone, è una me…da”, ha detto Antonella a Paola Di benedetto e Clizia. La fidanzata di Federico Rossi: “Stavolta ha toppato”. La Incorvaia, con vena polemica: “I cavalli di razza si vedono a lunga corsa”. Patrick, invece, si è rifugiato in giardino con Fernanda Lessa: “Macchiavellica, calcolatrice, malvagia, perfida e falsa. Fa finta che non lo è ma lo hanno capito tutti. Non ci parlerò mai più. Qualsiasi cosa dica, entra ed esce. Non mi interessa chi la segue. Per me non esiste, è trasparente”. La Elia pare essere della stessa opinione di Pugliese su una cosa: “Non ci parlo più”. Amen!