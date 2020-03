Gf Vip 4 diciassettesima puntata: eliminati, nomination e primo finalista

Grande Fratello Vip 4, la diciassettesima puntata di mercoledì 18 marzo 2020: cosa è successo e chi è stato eliminato

Chi è stato eliminato nella diciassettesima puntata del Gf Vip 4? Il verdetto non è arrivato di sicuro presto in puntata, anche perché in nomination c’erano tre concorrenti molto forti e dei veri protagonisti di questa edizione. Fabio Testi, Adriana Volpe e Antonella Elia si sono dati battaglia fino all’ultimo voto e alla fine Fabio Testi è stato eliminato. Ma non è stato di certo l’unico, perché stasera c’è stata una doppia eliminazione. Hanno rischiato in quattro l’eliminazione, ma hanno anche rischiato, per così dire, di essere il primo finalista di questa edizione. C’è stato un televoto unico per decidere il primo finalista, ovvero il concorrente più votato, e il secondo eliminato, ovvero il meno votato dal pubblico. Tutti i concorrenti sono andati nella stanza Super Led, tranne Antonella e Adriana che insieme hanno deciso il primo concorrente da salvare, ma non è stato semplice mettersi d’accordo.

Gf Vip 4, la catena di salvataggio: televoto per finalista e secondo eliminato

Alla fine hanno salvato Denver e hanno dato inizio alla catena di salvataggio. Denver ha salvato a sua volta Aristide, e poi a catena sono stati salvati Zequila, Valeria, Licia, Fernanda, Paolo, Patrick, Paola, Sara. Gli ultimi rimasti sono stati quindi Teresanna e Sossio, ma non sono stati gli unici al televoto. Hanno avuto infatti la possibilità di trascinare altri due concorrenti al televoto: Teresanna ha scelto Valeria, Sossio ha trascinato Licia. Sossio si è molto arrabbiato con Valeria per aver salvato Licia anziché lui. Il primo finalista del Gf Vip 4 è Sossio, mentre è stata eliminata Valeria. La chiusura anticipata del Gf Vip 4 ha reso necessaria la doppia eliminazione e di sicuro ce ne saranno anche nella prossima puntata. Ma cosa è successo nella diciassettesima puntata del Gf Vip 4? Si è parlato di nuovo dell’amicizia finita tra Licia e Antonella, ma la Elia è stata protagonista anche di uno show con Valeria Marini! C’è stato anche un filmato divertente tra Sossio e Zequila così come un momento molto emozionante tra Fabio e Paola Di Benedetto, prima che l’attore abbandonasse la Casa.

Nomination Gf Vip 4 di mercoledì 18 marzo: Antonella, Fernanda, Licia al televoto

Dopo la proposta di matrimonio di Zequila, siamo passati alle nomination, palesi per tutti stasera e direttamente in salotto. Al televoto sono finiti i tre più votati: Antonella, Fernanda, Licia. Queste le nomination nel dettaglio di tutti i concorrenti: