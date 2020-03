Zequila, la proposta di matrimonio a Marina in diretta: l’attore sorprende

Antonio Zequila fa la sua proposta di matrimonio in diretta al Grande Fratello Vip a Marina

Antonio Zequila sorprende tutti al Grande Fratello Vip con la sua inaspettata proposta di matrimonio a Marina. Sin dalle prime settimane, all’interno della Casa, l’attore ha spesso parlato di questo suo grande amore. Il gieffino, però, ha sempre preferito non svelare particolari dettagli lasciando un po’ di mistero. I telespettatori, come anche gli altri concorrenti, si sono spesso chiesti chi sia questa donna che è riuscita a entrare nel cuore di Zequila. L’attore si è dichiarato, più volte, davvero innamorato di Marina. Ed è proprio lei che questa sera decide di fare una gran bella sorpresa ad Antonio. Scendendo nel dettaglio, la donna ha inviato a Zequila un video che rappresenta una vera e propria dichiarazione d’amore. Una sorpresa davvero emozionante per il gieffino, che non si aspettava assolutamente di assistere a un gesto del genere. Per tale motivo, Zequila ringrazia Alfonso Signorini per questo regalo e poi fa una dichiarazione davvero importante.

Antonio Zequila riceve una sorpresa speciale da Marina: arriva la proposta di matrimonio

“Come dici tu l’amore trionfa sempre, tua Ines”, così Marina conclude la sua lettera per Zequila. Ovviamente nel video messaggio lei non è presente, infatti nessuno sa ancora quale sia il suo volto. Lo stesso Antonio ammette di aver voluto, per sua decisione, tenere nascosta la reale identità della donna, chiamandola pubblicamente Marina. “Per tanti anni l’ho tenuta nascosta al gossip, essendo un medico”, dichiara l’attore quando Signorini gli chiede il motivo per cui oggi la donna si sia firmata ‘Ines’. Infatti, non stiamo parlando di un volto noto nel mondo dello spettacolo. Ed è proprio per questo che Zequila ha scelto di difenderla dai gossip. Ecco che subito dopo arriva la proposta di matrimonio!

La proposta di matrimonio di Antonio Zequila al Grande Fratello Vip

“Le parole di Marina testimoniano l’uomo che è Antonio. Diciamo che non è mai finita. Noi ci amiamo lo stesso. Io quando esco vorrei sposarla”, così Zequila propone alla sua Marina/Ines di diventare sua moglie, in diretta al Grande Fratello Vip. Un gesto inaspettato, ma che sicuramente verrà apprezzato molto dalla destinataria!