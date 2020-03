Antonella Elia, è show in diretta: Valeria Marini smascherata da Signorini

Gf Vip, nuovo confronto tra Antonella Elia e Valeria Marini nella puntata del 18 marzo 2020

Antonella Elia e Valeria Marini sono state nuovamente protagoniste al Gf Vip 4. In settimana c’è stato qualche battibecco, ma nessun litigio eclatante. Eppure Alfonso Signorini ha chiesto alle due di chiarire una volta per due, forse per sfruttare la rivalità tra le due in attesa di scoprire se Antonella sarebbe stata eliminata o salvata dal pubblico. Dopo un video recap della settimana, Valeria ha subito cercato di minimizzare la questione dicendo, come suo solito, che non è successo nulla e che voleva spezzare lance a favore di qualcosa. Anche Antonella non era per niente propensa a un chiarimento con l’altra, così ha iniziato a fare uno show in salotto chiedendo al conduttore di leggere il verdetto del televoto anziché proseguire con l’argomento.

Lo show di Antonella Elia al Gf Vip: “Fammi uscire, i cattivi vanno a casa”

Antonella ha iniziato a urlare a ripetizione: “Alfonso fammi uscire. Leggi sto verdetto, tanto lo so che esco io. I buoni vincono, i cattivi vanno a casa. I buoni restano!”. Signorini intanto ha rimproverato Valeria, dicendole che in puntata minimizza sempre le questioni e non ne vuole parlare, ferma lui ma poi per giorni interi continua a parlarne in settimana. “Sono in sauna e la sento sparlare”, ha detto la Elia e Fernanda l’ha appoggiata! Quando Signorini ha chiesto alla Lessa se secondo lei Valeria si comporta davvero come dice lui, la modella ha fatto cenno di sì con la testa. Poi Alfonso l’ha buttata sul ridere dicendo a Valeria che senza di lei il Grande Fratello Vip non sarebbe lo stesso. E qui lo show della Elia è ripreso: “Alfonso non esagerare. Quando arrivo in studio facciamo i conti. Peccato che stai a Milano, perché se stavi a Roma erano cavoli!”.

Valeria Marini fuorionda attacca la Elia: “Almeno Licia è bella”

Quando Signorini ha chiuso il collegamento, Antonella ha ripreso Licia per uno sguardo che le ha fatto, perché l’attrice sperava nell’eliminazione dell’altra. Si è intromessa Valeria ha risposto: “Almeno lei è bella, si può guardare”. Anche queste comunque non sono parole molto carine da dire a una donna, visto che Valeria ha spesso rimproverato Antonella di non essere per niente carina verso le donne. La Marini poi ha lasciato il salotto dicendo: “In questo contesto, in una situazione così ti metti a fare ste piazzate”. Peccato che in settimana è stata lei a provocare Antonella, persino Patrick ha detto che c’è stata la provocazione da parte della Marini.

Antonella Elia e Valeria Marini, l’intervista doppia al Gf Vip 4

“Mi dispiace che in un momento così cadere in queste discussioni… io non ho niente contro di lei, non è una persona che si è comportata bene”, ha detto Valeria al rientro dalla pubblicità. Poi ha parlato di messaggi di solidarietà femminile, poco prima però fuorionda ha attaccato Antonella mentre lei parlava con Licia. Alfonso poi ha fatto un gioco con le due protagoniste, una sorta di intervista doppia in cui se ne sono dette di tutti i colori. Alla fine Pupo ha detto la sua: “Io trovo che Antonella sia una persona vera anche nei suoi up and down, nelle sue uscite e nei suoi capovolgimenti. E penso che anche Valeria è più personaggio di Antonella. Devo dire che chi è più calato nel personaggio è più soggetto all’ipocrisia”.