Sossio e Valeria ai ferri corti al Gf Vip: pesante lite in diretta

Scintille tra Valeria e Sossio dopo la catena di salvataggio: amicizia in bilico?

Momento improvviso di tensione tra Sossio Aruta e Valeria Marini. Come ben sappiamo, nella puntata del 18 marzo è stato decretato il primo finalista. Il meccanismo per arrivare al televoto ha previsto una catena di salvataggio tra i vari concorrenti, metodo già utilizzato nelle scorse edizioni. Come era prevedibile, i ‘veterani’ della Casa si sono salvati a vicenda, mandando così al televoto le new entry. Ad andare al televoto sono Sossio e Teresanna: non sanno però che di li a poco sarebbe stato decretato il primo finalista. Una volta rientrati nel salone, Sossio ha di punto in bianco inveito contro Valeria per il mancato salvataggio. La Marini è rimasta di stucco in un primo momento ma poi ha cercato di capire il motivo di tale sfuriata. Sossio ha quindi tirato in ballo Ursula: stando alle parole dell’ex cavaliere del Trono Over, la sua compagna e Valeria sono molto amiche e si sarebbe aspettato di essere salvato.

Grande Fratello Vip, è scontro tra Sossio e Valeria: “Brava, il gioco deve continuare”

Alfonso è quindi intervenuto per carpire il motivo per il quale i due gieffini stessero alzando i toni. “Io do un grande senso all’amicizia. Dato che lei dice di essere molto amica della mia compagna Ursula, dice che è la sua migliore amica, stasera pensavo che dato che Licia l’ha conosciuta in questo contesto, preferiva me a lei”. Immediata la risposta di Valeria che si è giustificata affermando: “Io ho scelto Licia perché pensavo ti salvassero. Ho pensato a lei perché l’hanno attaccata stasera. Ha ragione lui, l’altra volta lui mi ha salvato, io non sono brava, non sono una calcolatrice“. Quel che non potevano sapere, però, è che al televoto sarebbero andati in quattro. Alfonso quindi ha dato la possibilità a Sossio e Teresanna di trascinare altri due concorrenti alla votazione del pubblico.

L’appello di Sossio: “Non voglio un euro, nonostante la mia situazione economica”

Ed ecco che ad aggiungersi al duo sono proprio Valeria Marini e Licia Nunez. Tra loro c’è non solo il prossimo eliminato ma anche il primo finalista del Grande Fratello Vip 4. Sul finale della diatriba, Sossio ha poi concluso: “Io ho fatto un confessionale, in questo momento penso al futuro dei miei figli, nonostante la mia situazione economica non sia brillante, non voglio un euro, voglio che siano devoluti tutti per sconfiggere il Coronavirus, questo per dire che sono una persona vera”.