Sossio: “Zequila geloso, voleva fare Temptation”. Valeria conferma il flirt

Sossio Aruta, il retroscena su Temptation Island Vip e Antonio Zequila: ‘vecchia ruggine’

Sossio Aruta rivela un interessante retroscena riguardante Antonio Zequila, questa sera, al Grande Fratello Vip. A iniziare il discorso ci pensa Alfonso Signorini, il quale fa sapere che l’ex cavaliere del Trono Over, prima di entrare nella Casa, aveva dichiarato che c’è una vecchia ruggine tra lui e l’attore. Sossio non smentisce, anzi. Il compagno di Ursula Bernardo confessa che, durante la prima edizione di Temptation Island Vip, Zequila si sarebbe lamentato della sua partecipazione. Il motivo? Pare che Antonio volesse prendere parte al reality delle tentazioni e che fosse particolarmente infastidito dalla presenza di Sossio. Zequila non conferma il racconto fatto dal compagno d’avventura, ammettendo di non ricordare quanto lui sta dichiarando. Aruta, però, anticipa che gli farà sapere poi, in privato, quanto realmente accaduto. In particolare, l’ex cavaliere parla di un’amica in comune che Zequila avrebbe chiamato per lamentarsi della sua partecipazione a Temptation Island Vip.

Sossio Aruta, la confessione su Zequila: “Lui avrebbe voluto partecipare a Temptation”

“Siccome abbiamo un’amica in comune, quando io ho partecipato a Temptation lui avrebbe voluto partecipare. Ha chiamato un’amica e mi ha sminuito dicendo ‘com’è che questo è lì e un attore come me no'”, dichiara Sossio, rivelando così il retroscena del passato. Aruta, però, non ha intenzione di rivelare in questo momento il nome dell’amica: “È una persona importante che non ti posso dire chi è, ti dirò dopo”. In questo modo, Sossio chiude subito il discorso. Nel frattempo, si apre un nuovo confronto tra Zequila e Adriana Volpe, durante il quale Valeria Marini decide di fare un’ammissione importante. La showgirl italiana ammette di avere avuto un flirt con Antonio!

Valeria Marini conferma il flirt con Antonio Zequila: svelato il mistero sul passato dei due gieffini

Valeria decide di confessare finalmente la verità riguardante il presunto flirt tra lei e Zequila. A tirarlo fuori era stato proprio Antonio, ma la Marini aveva prontamente smentito. La showgirl non si è mai mostrata convintissima e proprio questa sera sceglie di parlare. “Sì, sì è vero”, dichiara Valeria. La Marini toglie così ogni dubbio riguardante il flirt che c’è stato con Antonio in passato, di cui si è parlato parecchio nelle scorse settimane.

Adriana Volpe vs Antonio Zequila: il discorso della conduttrice divide il pubblico

Intanto il discorso fatto da Adriana questa sera, per difendersi dalle parole di Zequila, divide il pubblico sui social. La conduttrice sceglie di mandare un messaggio, soprattutto per i ragazzi. In particolare, la Volpe racconta la storia di una qualsiasi ragazza che a scuola si ritrova ad affrontare una spiacevole situazione: un ragazzo rivela a tutti di aver avuto un rapporto intimo con lei, svelando anche i dettagli. Con questo, Adriana vuole far capire che è sbagliato portare una donna al punto di doversi giustificare o vergognare. Pare che non tutti i telespettatori siano riusciti ad apprezzare il discorso fatto dalla Volpe!