Gf Vip 4 chiude prima, la reazione dei concorrenti scatena le polemiche

Grande Fratello Vip 4, anticipata la fine del reality show: non si arriverà più al 27 aprile

Il Gf Vip 4 chiude in anticipo e non si allunga più fino alla fine di aprile. La decisione era nell’aria, ma adesso è ufficiale. Poco fa infatti il Grande Fratello ha comunicato ai concorrenti che vista l’emergenza sanitaria e lo stato in cui versa l’Italia, ma anche tutto il mondo, si arriverà fino ai primi giorni di aprile. La chiusura arriverà quindi nella settimana in cui era stato stabilito quando l’edizione è cominciata, cancellando il prolungamento stabilito prima che esplodesse l’emergenza Coronavirus. Oggi pomeriggio quindi il Gf Vip ha dato un comunicato ai concorrenti, che riuniti in salotto hanno ricevuto la notizia. Nel comunicato il Gf Vip ha parlato di una situazione “unica e incredibile, mai accaduta prima”. Il Gf provato a spiegare i diversi stati d’animo degli italiani, dalla preoccupazione alla voglia di spensieratezza e di sorridere.

Gf Vip chiude prima, il comunicato ai concorrenti: “Torneremo alla configurazione iniziale”

Poi li ha informati che avranno modo di sentire la famiglia: “Vi daremo conto da ora in avanti di tutto, dandovi prima la possibilità di parlare con i vostri cari e poi vi informeremo ogni giorno su quello che sta succedendo al nostro paese”. E infine la comunicazione sulla chiusura del Gf Vip: “Il pubblico vi ama e segue la vostra storia. Attento come non mai e grazie a voi ha modo di rilassarsi, provare a sorridere, emozionarsi. Vi comunichiamo che il Grande Fratello ha deciso di arrivare fino all’inizio di aprile, tornando sostanzialmente alla sua configurazione iniziale”. Molti si sono abbracciati perché contenti di tornare dalle famiglie e di sentirli per ora. Tanti sono scoppiati in lacrime perché torneranno a casa prima ma anche perché se il programma chiude prima è perché la situazione fuori è davvero preoccupante. Altri però hanno festeggiato e questo ha scatenato la polemica non solo su Twitter, ma anche nella Casa.

Fernanda Lessa in discussione, la reazione al Gf Vip non piace

Patrick, Sossio e Denver non hanno apprezzato per niente la reazione di Fernanda Lessa. La concorrente avrebbe detto di sentirsi nuovamente nel gioco dopo il comunicato della chiusura anticipata, avrebbe ballato la samba e ha detto di fare festa stasera. I tre concorrenti che commentavano in salotto si sono indignati per la reazione, addirittura pensando di fare una festa, perché se il Gf Vip 4 chiude prima è per la situazione tragica che c’è in Italia e nel mondo. Il Gf Vip 4 chiuderà la prima settimana di aprile.