GF notte: criptico avvertimento, Perla fa strage e bufera Anita

Cos’è successo nella notte dopo la 20esima puntata del Grande Fratello 2023? Tra rotture, un avvertimento misterioso e l’ingresso di Perla Vatiero le dinamiche si stanno facendo più importanti. Non solo, fuori dalla Casa di Cinecittà i telespettatori sono furiosi per il trattamento riservato ad Anita Olivieri. Innanzitutto, proprio subito dopo la puntata, c’è stato un avvertimento che sta facendo parlare sul web. Si tratta della raccomandazione che Giuseppe Garibaldi ha fatto a Vittorio Menozzi in cucina.

C’è chi crede che il gieffino calabrese abbia cercato di mettere in guardia l’amico su Beatrice Luzzi. Ma in realtà questa ipotesi sta via via divenendo sempre meno probabile. Infatti, Giuseppe avrebbe potuto tranquillamente fare il nome di Beatrice, su cui più volte ha espresso pensieri negativi. Invece, Garibaldi ha preferito essere criptico, non citare nessuno e fare solo qualche sogno con le mani. In particolare, ha consigliato a Vittorio di non farsi “muovere” come una pedina.

“Io so”, ha affermato, continuando a restare misterioso. Dopo di che, avvertendo Vittorio, Garibaldi al GF ha dichiarato: “Mi sto rivedendo quasi in te”. A questo punto, si è posizionato di fronte a Menozzi facendo dei segnali. In particolare, ha riso senza motivo e ha fatto dei segni con le mani. Questo suo essere così criptico ha portato molti telespettatori a pensare che Giuseppe non abbia voluto mettere in guardia Vittorio, il quale ha solo annuito, su Beatrice.

C’è chi ora è convinto che Garibaldi abbia fatto riferimento alla produzione del programma. Infatti, qualcuno sta facendo notare che a un certo Giuseppe avrebbe indicato le telecamere, come se volesse appunto far capire a Menozzi qualcosa di criptico e che riguarderebbe gli autori. Restano tutte delle ipotesi, anche quelle secondo cui il gieffino calabrese avrebbe messo in guardia Vittorio su Massimiliano Varrese. Fatto sta, che Vittorio sembra aver decifrato il suo messaggio, al contrario dei telespettatori.

Grande Fratello 2023: Paolo chiude con Letizia

Nella notte, dopo la 20esima puntata, Paolo Masella ha deciso di chiudere la storia con Letizia Petris. Parlando con Mirko Brunetti, il giovane macellaio ha dichiarato di aver messo fine alla sua relazione con la fotografa. Il motivo? In questi giorni, ha capito che da parte di Letizia non c’è lo stesso desiderio di conoscersi e avere una storia d’amore.

Pertanto, ha deciso di mettere la parola fine, trovando il comportamento della gieffina “sufficiente” per arrivare a questa conclusione. Da parte sua, Paolo non crede di aver commesso degli errori. Mirko è rimasto sorpreso dalla decisione presa da Masella, in quanto non se lo aspettava proprio. Allo stesso tempo, Brunetti ci ha tenuto a consigliargli di pensare alla sua felicità.

Perla Vatiero al GF: tre gieffini si fanno avanti

Perla Vatiero è appena entrata al Grande Fratello e fa già strage di cuori. Nella serata di ieri, la nuova concorrente ha fatto il suo ingresso nella Casa di Cinecittà, con un simpatico piano messo in atto da Alfonso Signorini. Subito dopo la puntata, ecco che già qualcuno sembra essere pronto a farsi avanti con lei, mentre Mirko Brunetti è ancora ufficialmente fidanzato con Greta Rossetti.

Da una parte c’è Massimiliano Varrese, il quale ha raccontato a Ciro Petrone di aver notato alcuni sguardi che Perla gli avrebbe rivolto. “No io non dico più nulla. Non posso dire altro, non fatemi parlare e non mettetemi nei casini basta”, ha dichiarato l’attore. Pare che Varrese sia comunque propenso a capire se potrebbe esserci qualcosa di particolare con Perla nella Casa.

Non è mancato il commento di Giuseppe Garibaldi, che già nei giorni scorsi aveva palesato a Mirko la sua intenzione di avvicinarsi alla sua ex fidanzata. Il gieffino calabrese si è detto pronto a corteggiare Perla, trovando che sia una ragazza molto bella. Inoltre, ritiene di non fare un torto a Brunetti, in quanto non formano più una coppia e in più lui è attualmente fidanzato con Greta Rossetti.

Allo stesso tempo, Anita Olivieri ha cercato di far riflettere Garibaldi, facendogli notare che Perla resta sempre una persona con cui Mirko ha avuto una lunga storia d’amore di cinque anni. Al contrario, Vittorio Menozzi crede che non ci siano problemi. Infatti, pare che anche lui sia intenzionato a farsi avanti con la bella Vatiero.

Lui non lo sa, ma prima di entrare nella Casa di Cinecittà Perla ha ammesso che il ragazzo che più l’ha colpita all’interno del reality show è proprio Vittorio!

Grande Fratello, Anita Olivieri: scoppia la bufera fuori dalla Casa

Il pubblico non ci sta. Dopo il risultato del televoto di ieri, in cui Anita è stata eletta la concorrente preferita con Beatrice Luzzi, le polemiche sono aumentate notevolmente. Innanzitutto, molti telespettatori ritengono che la Olivieri non possa essere considerata una “preferita” del pubblico come la Luzzi, al contrario di ciò che ha fatto passare Alfonso Signorini, perché le percentuali sono davvero distanti tra loro.

Infatti, Beatrice da grande regina di questa edizione ha ottenuto il 42% dei voti, mentre Anita il 22%. Eppure la Olivieri è stata definita preferita esattamente come la Luzzi, dettaglio che i fan di quest’ultima non hanno apprezzato.

Al di là di questo, la bufera che vede protagonista Anita riguarda anche la richiesta di squalifica. Molti ritengono che la Olivieri abbia bestemmiato nei giorni scorsi e che i concorrenti ne siano consapevoli. Infatti, dopo la puntata, Ciro Petrone ha ammesso di aver ipotizzato la squalifica di Anita dopo “il fatto della…”. A detta di moltissimi telespettatori, involontariamente, l’attore avrebbe confermato.

Dopo la voce riguardante una presunta vicinanza tra Anita e un autore del programma, gran parte dei telespettatori crede che la ragazza sia “raccomandata”. Ovviamente si trattano, per il momento, solo di allusioni fatte dal pubblico, da prendere con le pinze. Ma questo è ciò che in queste ore si sta leggendo sui social network.