GF Anita, flirt con un autore? Dialogo in codice, retroscena scottanti

Anita Olivieri durante una conversazione con Rosy Chin si è lasciata andare ad una confessione velata: avrebbe un flirt con un autore del Grande Fratello. Il sospetto circolava già da un po’ tra i fan del programma che avevano notato uno scambio di like tra i due, sui social.

È stata Anita stessa a dichiarare di essere stata selezionata dal Grande Fratello non avendo fatto il provino standard, ma di essere stata spinta da questa terza persona che lavorava all’interno del programma.

Durante la confessione fatta nella notte a Rosy, sembra che Anita abbia spiegato di temere di non avere più le stesse attenzioni di prima da questo autore poiché ha fatto apprezzamenti su Mirko Brunetti, il nuovo entrato.

“Sono film mentali miei di questi giorni in cui io e lui non ci siamo parlati…magari gli dà fastidio di Mirko o Vittorio. Sto scherzando…però se anche domani non mette le canzoni per me allora è così. Lui ha detto che gli piaccio in tutte le vesti. Comunque ho questa brutta sensazione e non è che mi dispiacerebbe se a lui non piacessi più, ma mi dispiacerebbe che non ci sia più quello ‘scambio di Mikado’ perché è da due giorni che quegli scambi sono finiti“.

Secondo quanto detto da Anita questo autore la osserverebbe e si sarebbe infastidito nel vederla scherzare con Mirko e Vittorio. Da due giorni, infatti, lei non è più riuscita ad interagire con lui e in casa non sono state trasmesse più le sue canzoni preferite.

La cosa è stata riportata anche da Deianira Marzano a seguito di alcune segnalazioni ricevute. Secondo molti telespettatori, ciò spiegherebbe perché spesso la ragazza venga tutelata attraverso l’immunità dal televoto. Anita ha anche detto “se non ci fosse stata questa cosa, non sarei una regista“, inteso come concorrente del programma.

Su X i fan del Grande Fratello non hanno perso tempo e si sono messi alla ricerca di questo presunto autore. Gli indizi hanno portato a Alessandro Santucci, @iosonosantuz su Instagram. I due infatti si seguono sui social e si sono scambiati molti like prima che lei entrasse nella casa.

La situazione sentimentale di Anita

Durante le giornate spesso la ragazza ha raccontato della sua attuale situazione sentimentale. Ha spiegato di non sentirsi emotivamente single poiché spesso pensa al suo ex ragazzo con cui ha avuto una relazione lunga 10 anni. Dopo 2 anni di pausa quest’estate, prima che lei entrasse nella Casa, pare che ci sia stato un riavvicinamento tra i due. Infatti, anche su Instagram, compaiono insieme in alcune foto. Qualche giorno prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia, infatti, Anita si è laureata al master e ha pubblicato degli scatti insieme a questo ragazzo.