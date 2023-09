Grande Fratello, Anita Olivieri è fidanzata? “Parlo io, ecco la verità”

Anita Oliveri è una delle protagoniste assolute di quest’edizione del Grande Fratello. La giovane si è fatta notare per i suoi scontri con gli altri inquilini della Casa, come Beatrice Luzzi e Heidi Baci, ma anche per la sua complicata vita sentimentale. Pochi giorni fa, infatti, la più piccola delle sorelle Selassié, Clarissa, ha fatto una rivelazione inaspettata. Sebbene Anita si sia presentata come una ragazza single nella clip di presentazione, in realtà, sarebbe fidanzata da ben 10 anni. L’ex vippona ha raccontato ai microfoni di ‘Casa Sdl’ di essere stata contattata proprio dal ragazzi della gieffina, un certo Edoardo.

Quest’ultimo le avrebbe confidato di stare molto male per tutta la situazione, dato che i due stavano ancora insieme prima dell’entrata di Anita. Inoltre, pare che la famiglia di lei abbia iniziato ad ignorarlo completamente dall’inizio del reality. Ebbene, proprio qualche ora fa, Anita si è ritrovata a parlare con Lorenzo Remotti della sua precedente(?) relazione. A quanto pare, lei e Edoardo si sarebbero presi una sorta di pausa prima della sua entrata nel reality.

La coppia ha passato tutta l’estate insieme, vivendo anche insieme alternandosi tra le rispettive case. Tuttavia, i due continuavano a lasciarsi e rimettersi insieme continuamente e Anita si è detta stufa di sopportare gli stessi atteggiamenti di lui dopo 10 anni. Per questo, ha deciso di lasciarlo, anche se non definitivamente. La gieffina, infatti, non ha chiuso totalmente le porte ad Edoardo, dicendogli che col tempo avrebbero visto come sarebbero andate le cose:

Lui non mi ha aspettata. Io voglio stare serena. Io spero, però a lui ho detto vediamo, io sono tranquilla, se non funziona non funziona.

La versione di Anita, però, non combacerebbe affatto con quanto riferito da Clarissa Selassié. Secondo quanto riportato dalla principessa etiope, Edoardo si considerava ancora fidanzato con Anita al momento della sua entrata al Grande Fratello, motivo per il quale è rimasto scioccato e deluso nel vederla, invece, dichiararsi single. Addirittura, il giovane aveva deciso di supportarla nella sua scelta di fare quest’esperienza, con la consapevolezza, però, che lei si sarebbe comportata da ragazza fidanzata. Tuttavia, è successo esattamente il contrario e, stando alle parole di Anita, la gieffina si considera libera e avrebbe messo la sua relazione in pausa fino alla sua uscita dalla Casa più spiata d’Italia.