GF, Clarissa Selassié smaschera Anita: “È fidanzata, tutta la verità”

Oggi, 28 settembre, Clarissa Selassié è stata ospite del programma Casa Sdl. La più piccola delle sorelle Selassié è stata intervistata da Giovanna Abate, Gabriele Parpiglia, Amedeo Venza e il duo Le Donatella. Nel corso della chiacchierata, l’ex vippona ha commentato la nuova edizione del Grande Fratello, rivelando un retroscena inedito su una delle concorrenti entrate in Casa quest’anno: Anita Olivieri. La gieffina si è presentata come una ragazza single e, in queste settimane, non ha mai fatto accenno a nessun ragazzo fuori. Tuttavia, stando a quanto rivelato da Clarissa, la verità sarebbe molto diversa. A quanto pare, in realtà, Anita è fidanzata da ben 10 anni.

La principessa etiope ha rivelato di essere amica di persone vicine al presunto fidanzato. Addirittura, queste persone l’avrebbero chiamata dopo la messa in onda della prima puntata del GF, chiedendole se per caso avessero tagliato la clip di presentazione di Anita. Non solo, la Selassié ha anche rivelato il nome del ragazzo, ovvero Edoardo. Vedendo la situazione, Edoardo sarebbe rimasto veramente deluso, tanto da arrivare a contattare la stessa Clarissa:

Lui scioccato poveraccio e super deluso. Lui mi ha proprio contattato. Io ho parlato con lui e mi ha detto che si sono visti fino a due giorni prima che lei entrasse nella Casa, da fidanzati, era tutto a posto. Era al corrente che lei doveva entrare al GF e l’ha supportata nella sua scelta, però da fidanzata, rispettando lui come uomo che stava fuori, perché sono 10 anni che stanno insieme.

Clarissa ha poi aggiunto di non sapere se Anita stia flirtando o no con qualcuno dentro la Casa, dato che non segue la diretta. Ma, ad ogni modo, Edoardo non sta vivendo bene tutta questa situazione. Sebbene Anita non abbia ancora fatto nulla di compromettente, gli spettatori del reality hanno iniziato a vedere una simpatia con il coinquilino Vittorio Menozzi, dando vita alla ship dei “Vittonita“. Chiaramente, trattasi solamente di fantasie dei fan, anche se all’interno del Grande Fratello può veramente succedere di tutto.

Infine, Clarissa ha anche raccontato che la famiglia di Anita avrebbe iniziato ad ignorare il fidanzato. Stando a quanto confidatole da Edoardo, i familiari di lei lo avrebbero silenziato e smesso di chiamare dall’entrata della ragazza nel reality. Al momento, il giovane si troverebbe in una situazione di grande difficoltà, dato che vorrebbe anche tutelare se stesso e la sua immagine. “Mi ha detto che se gli dovessero domandare non saprebbe cosa dire perché vorrebbe tutelare se stesso, altrimenti fa la figura del pagliaccio”, ha confessato la Selassié. Dunque, non resta che attendere la prossima puntata del Grande Fratello per scoprire se Alfonso Signorini deciderà di affrontare l’argomento con la stessa Anita.