GF, Signorini e autori corrono ai ripari: la mossa con errore di Luzzi

Alfonso Signorini e gli autori hanno sicuramente compreso che questo Grande Fratello non sta dando i colpi di scena in grado di tenere i telespettatori incollati di fronte al piccolo schermo. Il fatto che ci sono concorrenti non famosi in televisione ha attirato molto il pubblico, ma non basta. I telespettatori hanno bisogno di vivere momenti di suspense, tensioni ed emozioni importanti. L’unica che sembra aver preso il gioco col piede giusto è Beatrice Luzzi. Ora Signorini vuole smuovere le acque, per tentare di creare delle dinamiche nella Casa di Cinecittà.

La tattica è quella che vede i concorrenti separati in due gruppi. In questo modo, autori e conduttore sperano di poter scuotere gli animi, dopo i dati degli ascolti televisivi delle prime settimane poco rassicuranti. Lo stesso Alfonso confessa in diretta che questa è una mossa “per dare una scossa”. Dividendo in due la Casa, gli equilibri dovrebbero crollare e i piani dovrebbero essere ribaltati. Nel corso della diretta della quinta puntata, ecco che Signorini dà questo annuncio a telespettatori e gieffini:

“Da stasera nella Casa potranno abitare solo 10 inquilini. L’altra metà dovrà trasferirsi in Tugurio. A stabilire che vivrà nella Casa e chi nel Tugurio, sarà la sorte e non solo. Ci sono due vere leader, che fin dall’inizio non hanno nascosto di non sopportarsi. Sono Rosy e Beatrice. Siamo sicuri che voi due non avrete alcun timore ad assumervi delle responsabilità. Anzi una, importante per tutti i vostri compagni”

A questo punto, Signorini chiama Rosy e Beatrice nella Stanza a Led. La Luzzi è fortunata e pesca immediatamente la piramide con la base color oro, spiazzando tutti. La sorte, dunque, premia l’attrice, che vivrà nella Casa. Invece, Rosy e il suo gruppo dovranno vivere nel Tugurio nei prossimi giorni. Beatrice torna così in salone, dove deve scegliere chi tenere con sé.

L’attrice deve fare solo un nome e sceglie Marco, spiazzando ancora tutti. In realtà, la Luzzi non ha ben capito il meccanismo. Molto probabilmente è inizialmente convinta di poter scegliere lei tutti i concorrenti da tenere con sé nella Casa e non ha capito che si tratta di una catena. Nessuno, in effetti, si aspettava che avrebbe scelto proprio Marco, che fa parte del gruppo con cui lei ha avuto problemi in questi giorni.

La stessa Luzzi appare pentita dalla scelta presa non appena capisce che è una catena di salvataggio. Ed è probabile che Beatrice abbia così scombinato le carte in tavola di autori e conduttore. Allo stesso tempo, c’è da dire che la presenza dell’attrice nello stesso gruppo in cui vi sono i concorrenti con i quali non va d’accordo è un ottimo inizio per le dinamiche del gioco.

A sua volta, Marco porta con sé Paolo e a seguire: Letizia, Angelica, Massimiliano, Alex, Fiordaliso, Valentina e Heidi. Beatrice ammette di aver commesso forse un errore e di non essere felice di avere nel suo gruppo proprio Varrese. Dunque, in Tugurio finiscono Rosy, Vittorio, Giuseppe, Giselda, Anita, Samira, Ciro, Arnold e Grecia.

Non resta che attendere per capire se questa tattica darà effettivamente modo di creare delle dinamiche al Grande Fratello 2023 tra i concorrenti, divisi ora in due gruppi. L’esperimento darà il risultato sperato? Solo il tempo potrà dare la risposta a questa domanda.