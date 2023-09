Ascolti tv 21/9/2023: Ulisse e GF, chi ha vinto (ma che batoste)

By

Male le ammiraglie. Rai Uno, con Ulisse, non arriva nemmeno a 2 milioni e vede il suo share inchiodato al 12.9%. Canale Cinque, che ha cambiato collocazione al Grande Fratello 8, non brilla. Anzi il reality show sfonda a malapena il muro dei 2 milioni con uno share del 16.9%. Numeri allarmanti per Alfonso Signorini e il suo staff, c’è bisogno di un cambio di marcia.

Di seguito tutti i dati degli ascolti relativi al prime time di giovedì 21 settembre 2023:

Rai Uno – Ulisse – Il Piacere della Scoperta ha intrattenuto 1.993.000 spettatori (12.9%);

Canale 5 – Il Grande Fratello 8 ha tenuto compagnia a 2.076.000 spettatori (16.9%);

Rai Due – A Caccia del Vedovo d’Oro ha ottenuto una media di 1.110.000 spettatori (6.4%);

Italia 1 – Chicago Fire ha tenuto compagnia a 1.227.000 spettatori (6.9%);

Rai Tre – Il Paese Ritrovato – La Memoria delle Emozioni ha ottenuto una media di 825.000 spettatori (4.3%). A seguire Fortapàsc ha segnato 307.000 spettatori (2.2%);

Rete 4 – Dritto e Rovescio ha tenuto compagnia a 857.000 spettatori (6.6%);

La 7 – Piazza Pulita ha interessato 655.000 spettatori (5.1%);

Tv8 – Europa League Atalanta – Rakow Czestochova è stato visto da 965.000 spettatori (5.3%);

Nove – Essere Moana – Segreti e Misteri ha intrattenuto 292.000 spettatori (1.7%);

Sky Uno – X Factor 17 ha raccolto spettatori (%).

Ascolti tv giovedì 21 settembre 2023: preserale e access prime time

Caduta Libera ancora in risalita.

Rai Uno – Affari Tuoi è stato seguito da 3.565.000 spettatori (18.2%);

Rai Uno – Cinque Minuti ha interessato 3.518.000 spettatori (18.8%);

Canale 5 – Paperissima Sprint Estate ha tenuto compagnia a 2.836.000 spettatori (14.4%);

Rai Uno – Reazione a catena ha ottenuto una media di 2.658.000 spettatori (22.4%) nella prima parte e 3.829.000 spettatori (25.6%) nella seconda;

Canale 5 – Caduta Libera ha intrattenuto 1.574.000 spettatori nella prima parte (14.6%) e 2.512.000 spettatori nella seconda (17.7%);

Rete 4 – Stasera Italia ha totalizzato una media di 873.000 spettatori (4.6%) nella prima parte e 876.000 spettatori (4.4%) nella seconda.

La7 – Otto e mezzo ha avuto 1.496.000 spettatori (7.6%);

Rai Tre – Un Posto al Sole ha appassionato 1.810.000 spettatori (9.2%);

Rai Tre – Il Cavallo e la Torre ha interessato 1.481.000 spettatori (7.9%);

Tv8 – 100% Italia ha avuto 459.000 spettatori (2.4%);

Nove – Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo ha raccolto 489.000 spettatori (2.5%);

Giovedì 21 settembre 2023 ascolti tv: il pomeriggio

Rai Uno: La Volta Buona è stato seguito da 1.196.000 spettatori (10.4%) nella prima parte e da 1.197.000 spettatori (12.2%) nella seconda;

Rai Uno: Il paradiso delle signore ha raccolto 1.506.000 spettatori (17.3%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 1.530.000 spettatori (18.9%);

Rai Due: Ore 14 ha raccolto spettatori (%);

Rai Due: Bella Ma’ ha interessato spettatori (%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.467.000 telespettatori (20.5%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.805.000 spettatori (24.4%);

Canale 5: Uomini e Donne è stato seguito da 2.686.000 spettatori (27.5%);

Canale 5: Il daytime di Grande Fratello ha interessato 2.007.000 spettatori (23.2%);

Canale 5: La Promessa ha avuto un netto di 1.791.000 spettatori (21.2%);

Canale 5: Pomeriggio 5 ha fatto compagnia a 1.379.000 spettatori nella prima parte (17.2%) e 1.403.000 (15.6%) nella seconda.

Ascolti tv della mattina di giovedì 21 settembre 2023