GF, Monia risponde alle critiche su Josh, i social: ‘Che para****’

Contenta lei, contenti tutti!

Monia La Ferrera risponde a chi le chiede chiarimenti sulla storia con Josh Rossetti e difende la sua libertà di poter fare ciò che vuole, praticamente confermando l’essere tornata insieme al fratello di Greta nonostante le polemiche recenti.

Gli ex inquilini della casa del Grande Fratello, finalmente liberi dalle catene di silenzio del programma, si stanno divertendo a fare box domande su Instagram.

Lo hanno fatto praticamente tutti, Anita non sembra fare altro dalla mattina alla sera.

Oggi è toccato a Monia, che non poteva non aspettarsi domande sulla situazione con Josh.

A parte le classiche domande di livello come ‘mi consigli un ristorante a Catania?’ oppure ‘Che piattaforma usi per fare investimenti in bitcoin?’ c’è stata anche qualche anima più pettegola.

Quando le hanno chiesto ‘Con chi ti frequenti di più della casa?’ Monia ha postato una foto insieme a Greta durante la festa post-finale.

La chiama ‘il suo pulcino’.

Le due avevano infatti già legato all’interno del gioco e per qualche strana congiunzione Greta aveva già predetto a Monia che si sarebbe fidanzata col fratello. E ora che c’è stata una tempesta mediatica nei confronti di Josh, pare che comunque Monia non si sia allontanata dal clan Rossetti.

‘Non mi importa dei vostri giudizi!’ Monia si sfoga, ma non convince

Davanti alla domanda ‘Come rispondi a chi ti fa le critiche?‘, Monia coglie l’occasione di fare un lungo post che però non è piaciuto sui social.

Di seguito la foto:

Ognuno è libero di fare ciò che vuole nella vita

Dice la La Ferrera e poi se la prende con tutte le donne che nei giorni scorsi si erano riversate sul suo profilo per spingerla ad allontanarsi da Josh Rossetti.

Lei invita a guardare i commenti sui suoi post, e secondo lei dovremmo aspettarci di trovare messaggi di odio.

In realtà è pieno di donne che la accusano di essere ingenua e la intimano di scappare da quella relazione.

Josh Rossetti, fratello di Greta, nelle ultime settimane si è reso protagonista di episodi incresciosi.

Tra la rissa con Massimiliano Varrese e le minacce di morte al regista del Grande Fratello in un programma radio, scene bruttissime che dopo giustificazioni deliranti hanno portato lui a cancellarsi dai social e Monia a scrivere un post in cui annunciava la rottura.

Eppure i due sono stati visti insieme di nuovo e questa risposta di Monia sembra essere una conferma del ritorno di fiamma, o come pensano molti, del proseguimento della storia che in realtà non era mai finita.

Infatti la gente si è gettata a capofitto sotto il post di Monia, dopo la paparazzata e l’ha accusata di essere falsa, bugiarda e anche ‘parac***’.

Monia avrebbe finto di chiudere con Josh per ripulirsi l’immagine ma in realtà i due sarebbero sempre rimasti insieme e questo alla gente non va giù.

Ovviamente Monia è libera di fare come vuole nella sua vita e di non accettare i giudizi, ma i fan le ricordano che viviamo in un momento storico particolarmente complesso per le donne e che lei è una mamma di due bambine, che dovrebbero essere protette da una relazione con una persona ritenuta pericolosa come Josh.

Vedremo nelle prossime settimane gli sviluppi, se Monia aprirà davvero gli occhi o se continuerà questa farsa.