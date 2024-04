GF, Monia e John Rossetti beccati insieme: la rottura è una farsa?

Solo 3 giorni fa, Monia La Ferrera ha fatto un post per annunciare la rottura con John Rossetti. In un lungo sfogo, la modella si è distanziata dai comportamenti aggressivi del suo fidanzato, affermando che nessuna donna dovrebbe mai giustificare la violenza in qualunque forma. Dopodiché, ha aggiunto che la sua priorità rimane proteggere le sue due figlie, motivo per il quale ha deciso d’interrompere la relazione con il fratello di Greta Rossetti. Tuttavia, pare che le cose siano cambiate in fretta. Poco fa, Deianira Marzano ha pubblicato la segnalazione di una seguace che ha beccato i due insieme. Nella storia, si vedono infatti Monia e Josh camminare fianco a fianco.

“Come vedete lei per accontentare la gente ha detto altro”, ha scritto l’esperta di gossip, alludendo al fatto che, in realtà, la coppia non si sia mai lasciata. L’opinione di Deianira, in effetti, è condivisa da molti. Ricordiamo che, lo scorso lunedì, 25 marzo, John è stato protagonista di una scena a dir poco spiacevole. Subito dopo la finale del Grande Fratello, il fratello della Rossetti si è scagliato ferocemente contro Massimiliano Varrese, tirando pugni alla macchina in cui si trovava e incitandolo violentemente ad uscire . Questo perché, poco prima, l’attore aveva sbeffeggiato Monia proprio per aver iniziato una relazione con il ragazzo.

Il video della rissa sfiorata ha fatto il giro del web, scatenando un’ondata d’indignazione. Anche Gabriele Parpiglia ha criticato John, causando l’ennesima reazione aggressiva da parte del giovane. Dopo pesanti minacce e attacchi, Parpiglia ha infine querelato Rossetti. Inizialmente, Monia si era solamente dissociata dalle parole usate da Rossetti nei confronti del giornalista. Avendo ricevuto una pioggia di critiche, però, ha poi deciso di lasciarlo pubblicamente. Ma, a detta di molti, la rottura sarebbe stata solamente una farsa per non perdere il supporto dei fan.

D’altro canto, c’è chi invece crede che La Ferrera avesse lasciato realmente John ma che, ora, abbia deciso di dargli un’altra opportunità. Dopo l’annuncio di Monia, il fratello di Greta ha pubblicato un post di scuse, ribadendo di provare ancora un grande amore per la donna. Per questo, alcuni credono che il pentimento di John potrebbe aver fatto cambiare idea all’ex gieffina. Non resta che attendere per capire come si evolverà questa storia.