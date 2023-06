GF, Dal Moro in causa per la squalifica: “Buono sì, ma cog***ne no”

Daniele Dal Moro è in causa dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip 7. Lui stesso ne ha parlato attraverso una diretta su Twitch, dove ha aperto un suo canale. Qui si è ritrovato a rispondere alle domande dei suoi fan, riguardanti anche la sua partecipazione al reality show condotto da Alfonso Signorini. La sua squalifica ha generato non poche polemiche sul web, soprattutto da parte dei suoi fan.

Una linea dura quella scelta da Pier Silvio Berlusconi nella scorsa edizione, che ha portato Alfonso a dover squalificare Daniele dai giochi. Sin da subito, Dal Moro è apparso fortemente irritato per la decisione presa da Mediaset e produzione, ritenendola ingiusta. In quella circostanza aveva rivelato che presto avrebbe raccontato nel dettaglio cosa davvero è accaduto.

Ed ecco che nelle scorse ore Daniele ha rotto nuovamente il silenzio sulla questione. Dal Moro, che oggi si sta godendo la sua relazione con Oriana Marzoli nata proprio nella Casa di Cinecittà, ha confessato di essere in causa. L’ex gieffino veneto ha ammesso, però, di non poter rivelare ancora tutti i dettagli, proprio perché è in corso questa battaglia legale.

“Non vorrei entrare in tematiche scottanti però vi assicuro che dalle prossime live darò sfogo a tutto quello di cui voglio parlare da mesi, a tutte le cose che voglio dire. Vi ricordate l’altra volta quando sono uscito dalla Casa e ho fatto un post dove ho detto: Prima o poi vi racconterò? Il problema è che non lo posso fare, perché siccome… siccome sono in causa non lo posso fare. Devo stare zitto. Perché buono sì, ma non cog***ne. Quindi a tempo debito, io mi ricordo sempre”

Dunque, quando potrà, Daniele Dal Moro parlerà della sua squalifica al GF Vip 7, svelandone i dettagli. Per il momento, però, i fan dovranno attendere visto che è in corso una causa.

Daniele Dal Moro: la squalifica al GF Vip 7, c’entrava Oriana Marzoli

La squalifica di Daniele Dal Moro è arrivata a seguito di un atteggiamento tenuto con Oriana Marzoli. Infatti, molti telespettatori avevano criticato il modo con cui l’ex gieffino giocava in cucina con l’ex gieffina venezuelana. Per tale motivo, alla fine Signorini è stato costretto a procedere con la squalifica. La sua eliminazione è stata allo stesso tempo molto contestata.

Questo anche perché Oriana e gli altri ex gieffini non hanno avuto modo di salutarlo come si deve. La Marzoli si è disperata per questo, ma è riuscita a reggere fino alla fine, arrivando a sfiorare la vittoria. Oggi gli Oriele sono ancora una coppia, sebbene non manchino i problemi. I due ex protagonisti di questa settima edizione nei giorni scorsi avevano deciso di mettere fine alla loro relazione.

Alla fine Oriana non è proprio riuscita a mantenere le distanze da Daniele. Così, anche per la felicità dei loro numerosissimi fan, sono tornati a formare una coppia.